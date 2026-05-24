    Вашингтон и Тегеран с каждым днем все ближе к сделке — Трамп

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проект соглашения уже готов и стороны «становятся намного ближе» к его подписанию, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Ограниченный период времени: Трамп допустил возобновление атак на Иран
    В интервью телеканалу CBS News Трамп подтвердил, что проект соглашения уже готов и стороны «становятся намного ближе» к его подписанию.

    Он отказался подтвердить полученную телеканалом от источников информацию о том, что условия договоренности предусматривают открытие Ормузского пролива, разморозку иранских активов в иностранных банках, а также продление срока ведения переговоров еще на 30 дней.

    Трамп в ответ сказал лишь, что текст документа «с каждым днем становится все лучше и лучше».

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее сообщалось о том, что  Тегеран ужесточает позицию по одному из ключевых требований США в рамках переговоров о прекращении войны и ядерной программе.

    Диана Калманбаева
    Автор