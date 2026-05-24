Вашингтон и Тегеран с каждым днем все ближе к сделке — Трамп

В интервью телеканалу CBS News Трамп подтвердил, что проект соглашения уже готов и стороны «становятся намного ближе» к его подписанию.

Он отказался подтвердить полученную телеканалом от источников информацию о том, что условия договоренности предусматривают открытие Ормузского пролива, разморозку иранских активов в иностранных банках, а также продление срока ведения переговоров еще на 30 дней.

Трамп в ответ сказал лишь, что текст документа «с каждым днем становится все лучше и лучше».

Ранее сообщалось о том, что Тегеран ужесточает позицию по одному из ключевых требований США в рамках переговоров о прекращении войны и ядерной программе.