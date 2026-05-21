Иран запретил вывоз обогащенного урана из страны — Reuters

Тегеран ужесточает позицию по одному из ключевых требований США в рамках переговоров о прекращении войны и ядерной программе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился не вывозить из страны запасы высокообогащенного урана, близкого по уровню к оружейному. Об этом сообщает Reuters два высокопоставленных иранских источника.

По их словам, решение отражает консенсус внутри иранского руководства о необходимости сохранить стратегический материал на территории страны.

Exclusive: Supreme Leader says enriched uranium must stay in Iran, Iranian sources say — Reuters (@Reuters) May 21, 2026

Речь идет о запасах урана, обогащенного до 60%, объем которых, по оценке МАГАТЭ, составлял около 440,9 кг до ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

Израильские власти ранее заявляли, что этого количества теоретически достаточно для создания нескольких ядерных боезарядов при дальнейшем обогащении. Иран, в свою очередь, отвергает обвинения в стремлении создать ядерное оружие и утверждает, что программа носит мирный характер.

Источники Reuters утверждают, что в Тегеране опасаются, что передача запасов урана за рубеж сделает страну более уязвимой перед возможными новыми ударами США и Израиля. По данным агентства, до начала войны Иран был готов вывезти часть запасов урана, однако позиция изменилась после угроз со стороны президента США Дональда Трампа нанести новые удары по исламской республике.

На этом фоне в Иране сохраняется глубокое недоверие к Вашингтону. Иранское руководство считает нынешнюю паузу в боевых действиях возможной тактической попыткой США создать ощущение безопасности перед потенциальным возобновлением атак.

Власти Ирана не прокомментировали сообщение.

Тем временем стороны пока продолжают контакты через посредников. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в четверг, что Тегеран рассматривает ответ США на последнее иранское предложение по прекращению огня. Как сообщает агентство Nour News, Вашингтон и Тегеран обмениваются сообщениями через Пакистан относительно формулировок 14-пунктного проекта соглашения.

Дополнительные консультации проходят и по линии Исламабада. Иранское агентство ISNA отмечает, что визит главнокомандующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран направлен на «сокращение разногласий» между Ираном и США и содействие достижению договоренности. Сообщается также, что в Тегеране обсуждаются структура иранского проекта, детали возможных гарантий и меры доверия.