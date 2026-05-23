    За последние сутки через Ормузский пролив прошли 25 судов — КСИР Ирана

    Среди них нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Фото: Anadolu

    Согласно сообщению, за минувшие сутки при координации и обеспечении безопасности иранских ВМС через Ормузский пролив прошли 25 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда.

    Ранее Иран объявил о создании нового органа по управлению Ормузским проливом.

    Новая структура будет предоставлять «оперативные обновления по операциям в Ормузском проливе и последним событиям».
    После начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля Тегеран фактически ограничил движение через Ормузский пролив, а с 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду, направленную против иранского морского трафика.

    Перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана 8 апреля, пока не привело к долгосрочному урегулированию конфликта.

    Диана Калманбаева
    Автор