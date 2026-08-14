Иран заинтересован в наращивании импорта казахстанской сельхозпродукции

В рамках 7-го заседания Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел двустороннюю встречу с заместителем министра сельского хозяйства Исламской Республики Иран Фатхи Акбаром, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Айдарбек Сапаров отметил, что Иран является одним из наиболее перспективных рынков для расширения экспорта казахстанской продукции АПК.

По итогам 2025 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Ираном вырос на 55,8%. На агропромышленную продукцию пришлось 79% общего объема двусторонней торговли. Экспорт сельскохозяйственной продукции в Иран увеличился на 97%.

— Мы нацелены на обеспечение стабильных и прогнозируемых объемов поставок, расширение номенклатуры продукции и укрепление долгосрочного взаимовыгодного аграрного партнерства с Ираном, — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Фото: Минсельхоз РК

В свою очередь, Фатхи Акбар отметил заинтересованность Ирана в наращивании импорта казахстанской продукции АПК и расширении практического взаимодействия по приоритетным направлениям.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, включая развитие логистических возможностей, реализацию совместных инвестиционных проектов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества является увеличение поставок зерновой продукции. Казахстан располагает необходимой сырьевой базой и потенциалом для формирования крупных и стабильных партий зерна, что создает возможности для долгосрочного расширения присутствия казахстанской продукции на иранском рынке. Дополнительный потенциал для роста экспорта связан с растительными маслами.

В ходе встречи отдельное внимание уделено развитию семеноводства, рынка продукции «халал», обмену опытом в области современных агротехнологий, а также внедрению передовых решений в сельском хозяйстве.

Фото: Минсельхоз РК

Отдельным направлением остается инвестиционное сотрудничество. Стороны заинтересованы в реализации совместных проектов, которые позволят не только увеличить объемы торговли, но и сформировать новые производственные и логистические цепочки в агропромышленном комплексе.

По итогам встречи стороны договорились активизировать практическое взаимодействие и придать новый импульс сотрудничеству в агропромышленной сфере.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Беларусь увеличили торговлю агропродукцией на 31%.