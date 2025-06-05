Иран, США и ОПЕК+: как мировые решения влияют на цену нефти

По его словам, стоимость «черного золота» — результат целого комплекса внешнеполитических и экономических событий, как в мире, так и в регионе.

Как изменялись цены на нефть

На минувшей неделе стоимость нефти снизилась до 62,8 доллара за баррель. Однако уже к началу этой недели котировки начали восстанавливаться, и сегодня цена поднялась до 65 долларов за баррель. Многие эксперты связывают это с договоренностью стран ОПЕК+ с июля увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки.

Что говорит эксперт

По словам Расула Рысмамбетова, особое внимание ценам на нефть стоит уделять в моменты резких или продолжительных изменений.

— Цены заслуживают внимания только тогда, когда они меняются ощутимо: либо одномоментно на 10% — например, с 70 до 63 долларов за день, либо когда тренд держится месяцами. В остальном можно ожидать, что в этом году нефть будет держаться выше 60 долларов за баррель, — пояснил он.

Геополитика и нефть

На динамику цен также влияют и геополитические события. Так, спикер отметил, что недавняя атака на аэродромы в России создала риски для хрупких переговоров между Москвой и Киевом. Любые события на этом фоне могут отразиться на ценах, но, как считает эксперт, пока делать долгосрочные прогнозы рано.

— Какие-то выводы можно будет делать хотя бы через месяц, когда появится устойчивая тенденция цен. А сейчас все эти колебания малозначительны, — отметил Рысмамбетов.

Иран, ОПЕК+ и возможные санкции

На нефтяные котировки также оказывает влияние ход переговоров между Ираном и США по ядерной сделке. Если Тегеран отклонит продолжающееся уже длительное время предложение Вашингтона по урегулированию ядерного вопроса, это усилит напряженность на рынке, поскольку часть нефти окажется под санкциями.

— В американской конвенции также обсуждается ужесточение санкций в отношении российской нефти. Кроме того, ОПЕК+ увеличил квоты на добычу не так значительно, как ожидалось. Это значит, что определенный дефицит предложения на мировом рынке сохранится, — добавил эксперт.

Главные факторы, влияющие на цены

Расул Рысмамбетов выделил несколько ключевых факторов, определяющих ценовую динамику на нефтяном рынке: переговоры между Украиной и Россией, ситуация вокруг иранской ядерной сделки, решения ОПЕК+ по квотам на добычу и возможная тарифная война между США и Китаем. Последний фактор, по его словам, особенно важен.

— Чем жестче будут тарифы и условия торговли, тем хуже прогноз для мировой экономики и тем ниже цены на нефть. Если же странам удастся договориться и урегулировать торговые споры, это, напротив, улучшит рыночные ожидания и создаст более благоприятный фон, — отметил эксперт.

Он порекомендовал простым гражданам не поддаваться панике из-за краткосрочных колебаний цен.

— Сиюминутные новости важны только для трейдеров. Обычным гражданам стоит наблюдать за долгосрочными трендами — как минимум две недели, а лучше месяц и квартал. Это дает более объективное понимание ситуации, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле.