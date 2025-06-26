Иран сообщил о задержании 700 предполагаемых агентов Израиля

По данным агентства Fars News со ссылкой на источники в силовых структурах, иранские спецслужбы задержали около 700 человек, подозреваемых в шпионаже и подрывной деятельности в интересах Израиля.

— Наёмники, действовавшие в составе разведывательно-диверсионных сетей, были выявлены и арестованы на основе оперативных данных и сообщений от населения, — говорится в заявлении.

Сообщается, что в ходе операций были изъяты взрывчатые вещества, системы дистанционного управления и шпионское оборудование. Кроме того, иранская сторона утверждает, что были обнаружены подпольные мастерские по сборке дронов-смертников, связанные с израильской разведкой.

Службы безопасности отчитались о проведении операций в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лурестан. Отдельные аресты, по данным СМИ, были проведены и в столице, однако официальная статистика по Тегерану не обнародована.

Параллельно в тюрьме города Урмия, административного центра провинции Западный Азербайджан, были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении троих человек, признанных виновными в сотрудничестве с «Моссад».

Three Mossad Spies Executed in Iranhttps://t.co/WH8BFdPmKa pic.twitter.com/x7CdEN36cC — Fars News Agency (@EnglishFars) June 25, 2025

Сообщается, что Идрис Али, Азад Шоджаи и Расул Ахмад Расул были признаны виновными в «развращении на земле» и «войне против Бога» — по обвинениям в контрабанде вооружения и причастности к убийству высокопоставленного лица на территории Ирана.

— Все трое поддерживали контакт с куратором из израильской разведки в соседней стране, — говорится в материалах дела. — Оборудование, предназначенное для терактов, было ввезено под видом алкогольной продукции.

Израильские спецоперации и оценка кампании

В Израиле подтвердили, что во время конфликта израильские силы специального назначения действовали на территории Ирана.

По словам начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эйяла Замира, из строя были выведены сотни иранских пусковых установок, а удары позволили добиться оперативного контроля в воздушном пространстве. Подробности о задействованных подразделениях не раскрываются.

Разведывательная служба Израиля «Моссад» в редком публичном заявлении назвала операцию «исторической» и поблагодарило США за сотрудничество, сообщает The Times of Israel.

Глава ведомства Давид Барнеа заявил, что иранская угроза была «значительно нейтрализована», и пообещал продолжить контроль за иранскими проектами.

Государственные похороны в Тегеране

Иранские власти объявили о проведении государственных похорон для командиров Корпуса стражей исламской революции и ученых, погибших в ходе конфликта. Церемония назначена на субботу и пройдет в Тегеране с участием высших должностных лиц.

Отдельное прощание состоится с командующим КСИР Хосейном Салами, который, по иранским данным, был убит в первый день ударов, состоится в четверг. Иранские СМИ назвали погибших «мучениками сопротивления» и заявили, что массовые акции памяти пройдут в ряде провинций.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что с 13 по 25 июня в результате израильских ударов по различным регионам страны погибли 627 человек, еще не менее 4 870 были ранены.

Согласно заявлению ведомства, 86% жертв скончались на месте, а наиболее пострадавшими стали провинции Тегеран, Керманшах, Хузестан, Лурестан и Исфахан.

Военные действия между Ираном и Израилем были остановлены в ночь на вторник после заявления президента США Дональда Трампа о достигнутом соглашении о прекращении огня.