Иран пригрозил ударами по отелям на Ближнем Востоке, где размещены военные США

Иран предупредил, что отели и другие гражданские объекты в регионе могут стать целями ударов, если на их территории размещаются американские военнослужащие, сообщает агентство Tasnim.

Официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что объекты, используемые американскими военными, будут рассматриваться как законные цели.

— Когда американские силы размещаются в отеле, с нашей точки зрения этот отель становится американским объектом, — заявил он в эфире государственного телевидения.

В Корпусе стражей исламской революции Ирана также призвали мирных жителей покинуть районы, где дислоцируются американские силы, предупредив о возможных ударах по таким объектам.

Официальных комментариев со стороны США по данным заявлениям на данный момент не поступало.

