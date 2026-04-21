Иран не принял решения об участии в переговорах с США

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что на данный момент не приняло решения об участии в следующем раунде переговоров с Соединенными Штатами, которые планировалось провести при посредничестве Пакистана.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи на еженедельном брифинге в понедельник.

По его словам, у Тегерана «нет планов на следующий раунд переговоров», а соответствующее решение пока не выработано на фоне продолжающейся эскалации. Он подчеркнул, что Иран уже уведомил пакистанскую сторону как посредника о своей позиции.

Tehran: No Plans Yet For Further Talks



Iranian Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baqaei stated on Monday that Tehran currently has no plans for a subsequent round of negotiations. pic.twitter.com/476CuTy1cN — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 20, 2026

В МИД Ирана заявили, что действия США свидетельствуют об отсутствии реальной заинтересованности в дипломатии. В частности, в Тегеране указали на захват американскими силами иранского грузового судна, введение военно-морской блокады иранских портов, а также нарушения режима прекращения огня, действующего с 8 апреля.

— Соединенные Штаты заявляют о приверженности переговорам, однако их действия не указывают на серьезность в продвижении дипломатического процесса, — отметил Багаи.

Он добавил, что ключевые разногласия между сторонами сохраняются, включая вопрос о запасах высокообогащенного урана, подчеркнув, что его передача Соединенным Штатам «никогда не обсуждалась и не рассматривается».

В Тегеране также предупредили, что в случае новых атак со стороны США и Израиля вооруженные силы Ирана «дадут соответствующий ответ».

