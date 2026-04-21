Иран не принял решения об участии в переговорах с США
В Тегеране ставят под сомнение перспективы продолжения дипломатического процесса на фоне обострения ситуации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что на данный момент не приняло решения об участии в следующем раунде переговоров с Соединенными Штатами, которые планировалось провести при посредничестве Пакистана.
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи на еженедельном брифинге в понедельник.
По его словам, у Тегерана «нет планов на следующий раунд переговоров», а соответствующее решение пока не выработано на фоне продолжающейся эскалации. Он подчеркнул, что Иран уже уведомил пакистанскую сторону как посредника о своей позиции.
Iranian Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baqaei stated on Monday that Tehran currently has no plans for a subsequent round of negotiations.
В МИД Ирана заявили, что действия США свидетельствуют об отсутствии реальной заинтересованности в дипломатии. В частности, в Тегеране указали на захват американскими силами иранского грузового судна, введение военно-морской блокады иранских портов, а также нарушения режима прекращения огня, действующего с 8 апреля.
— Соединенные Штаты заявляют о приверженности переговорам, однако их действия не указывают на серьезность в продвижении дипломатического процесса, — отметил Багаи.
Он добавил, что ключевые разногласия между сторонами сохраняются, включая вопрос о запасах высокообогащенного урана, подчеркнув, что его передача Соединенным Штатам «никогда не обсуждалась и не рассматривается».
В Тегеране также предупредили, что в случае новых атак со стороны США и Израиля вооруженные силы Ирана «дадут соответствующий ответ».
