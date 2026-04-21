телерадиокомплекс президента РК
    18:01, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Иран не принял решения об участии в переговорах с США

    В Тегеране ставят под сомнение перспективы продолжения дипломатического процесса на фоне обострения ситуации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Фото: Mehr News

    Министерство иностранных дел Ирана заявило, что на данный момент не приняло решения об участии в следующем раунде переговоров с Соединенными Штатами, которые планировалось провести при посредничестве Пакистана.

    Об этом сообщил официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи на еженедельном брифинге в понедельник.

    По его словам, у Тегерана «нет планов на следующий раунд переговоров», а соответствующее решение пока не выработано на фоне продолжающейся эскалации. Он подчеркнул, что Иран уже уведомил пакистанскую сторону как посредника о своей позиции.

    В МИД Ирана заявили, что действия США свидетельствуют об отсутствии реальной заинтересованности в дипломатии. В частности, в Тегеране указали на захват американскими силами иранского грузового судна, введение военно-морской блокады иранских портов, а также нарушения режима прекращения огня, действующего с 8 апреля.

    — Соединенные Штаты заявляют о приверженности переговорам, однако их действия не указывают на серьезность в продвижении дипломатического процесса, — отметил Багаи.

    Он добавил, что ключевые разногласия между сторонами сохраняются, включая вопрос о запасах высокообогащенного урана, подчеркнув, что его передача Соединенным Штатам «никогда не обсуждалась и не рассматривается».

    В Тегеране также предупредили, что в случае новых атак со стороны США и Израиля вооруженные силы Ирана «дадут соответствующий ответ».

    Ранее мы сообщали, что Иран отклонил участие во втором раунде переговоров с США.

    Арсен Утешев
