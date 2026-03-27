Иран мобилизовал свыше миллиона человек

В Иране мобилизовано более одного миллиона бойцов для возможного наземного противостояния с США, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный военный источник.

Сообщается, что на фоне обсуждений возможной операции США на юге страны в Иране усиливается мобилизационная активность, а также фиксируется значительный приток добровольцев в ряды армии, Корпуса стражей исламской революции и формирований «Басидж».

Отмечается, что готовность участвовать в боевых действиях выражают не только действующие военнослужащие, но и представители молодежи, подавшие заявки на вступление в силовые структуры.

В публикации подчеркивается, что мобилизация рассматривается как ответ на возможное расширение конфликта и попытки внешнего давления на Иран.

Официального подтверждения приведенных данных со стороны иранских властей не поступало.

Ранее мы сообщали, что по данным Axios США рассматривают варианты «финального удара» по Ирану.

Одновременно Иран усиливает оборону острова Харг на фоне опасений возможной операции США.