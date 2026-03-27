США рассматривают варианты «финального удара» по Ирану — Axios

США разрабатывают несколько вариантов «финального удара» по Ирану, которые могут включать применение сухопутных войск и масштабную воздушную кампанию, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с обсуждением.

По данным издания, такие меры рассматриваются на случай, если попытки запустить переговоры на высоком уровне не приведут к результату, а Иран продолжит угрожать судоходству в Ормузском проливе. В Вашингтоне полагают, что подобный шаг может либо усилить позиции США на переговорах, либо позволить завершить конфликт на условиях демонстрации военного превосходства.

Как уточняется, обсуждаются четыре основных сценария. Первый предполагает захват или блокирование острова Харг — ключевого узла экспорта иранской нефти. Второй вариант связан с возможной операцией на острове Ларак в Ормузском проливе, где размещены иранские базы и радиолокационные системы, отслеживающие движение судов.

Третий сценарий предусматривает захват острова Абу-Муса в восточной части Персидского залива, который обеспечивает Ирану контроль над выходом судов из залива. Остров, как и Большой и Малый Томб, находится под контролем Тегерана, но оспаривается Объединенными Арабскими Эмиратами.

Четвертый вариант включает блокирование или установление контроля над судами, перевозящими иранскую нефть.

Кроме того, по данным Axios, в США рассматриваются планы по захвату запасов высокообогащенного урана на территории Ирана с использованием наземных сил либо нанесению ударов по соответствующим объектам для их уничтожения.

Источники издания подчеркивают, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения ни по одному из предложенных сценариев.

Отметим, что Казахстан подтвердил готовность принять мирные переговоры по Ирану в Туркестане.