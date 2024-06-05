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    18:51, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Иран изъявил намерение получить статус страны-наблюдателя в ЕАЭС

    Иран изъявил намерение получить статус страны-наблюдателя в ЕАЭС
    Фото: официальный сайт ЕЭК

    Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила ноту Ирана о его намерении получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Об этом сообщил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев в Беларуси, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заявление прозвучало на полях заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, который состоялся в городе Несвиж в Минской области Беларуси, передает ТАСС.

    - Хотел бы также проинформировать, что наш торговый партнер Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя. Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке, - заявил Сагинтаев.

    В конце декабря Иран и государства-члены ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле, соглашение стало результатом более чем двухлетних переговоров и экспертной работы.

    Намерения Исламской Республики также подтвердил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, заявив, что это может случиться до конца текущего года при условии соблюдения процедур.

    - Есть определенные процедуры. Если они будут выдержаны, то, в принципе, решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря, ориентировочно, текущего года, — пояснил Оверчук.

    Во вторник Комиссия ЕЭК заявила, что активно работает над наращиванием международного сотрудничества в сфере транспорта с Китаем, ОАЭ и Ираном.

    В апреле посол Ирана в Москве Казем Джалали объявил, что Исламская Республика стремится в ближайшее время получить статус наблюдателя в союзе.

    На встрече в Несвиже премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил создать перечень стран и региональных торговых объединений, с которыми ЕАЭС целесообразно инициировать заключение соглашений о зоне свободной торговли. Он подчеркнул, что сегодня хватает в мире государств, которые готовы с ЕАЭС взаимовыгодно сотрудничать. Это, прежде всего, Индонезия ОАЭ и Монголия. 

    В ЕАЭС входят Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.

     

    Теги:
    Армения Казахстан Иран ЕАЭС Россия Беларусь
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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