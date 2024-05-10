Иран изменит свою ядерную доктрину, если Израиль будет угрожать его существованию, об этом заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в четверг, передает корреспондент агентства Kazinform.

Харрази, который помимо должности советника Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи также возглавляет иранский Стратегический совет по международным отношениям, заявил, что у Ирана «не будет выбора», если ядерные объекты станут объектом нападения Израиля.

— У нас нет решения о создании ядерной бомбы, но если существование Ирана окажется под угрозой, у нас не будет другого выбора, кроме как изменить нашу военную доктрину, — заявил в четверг Камаль Харрази.

Иранские военные чиновники также недавно заявили, что если Израиль попытается атаковать ядерные объекты страны, то можно пересмотреть ядерную доктрину и политику Исламской Республики и отклониться от соображений, изложенных в предыдущей декларации, приводит слова Харрази агентство IRNA.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, за которым остается последнее слово по этому вопросу, запретил разработку ядерного оружия в фетве (религиозном указе) в начале 2000-х годов.

Он повторил об этом в 2019 году, заявив, что создание и накопление ядерных бомб «неправильно, а их использование является харамом», то есть религиозным запретом.

Но в 2021 году тогдашний министр разведки Ирана заявил, что давление Запада может подтолкнуть Исламскую республику к поиску ядерного оружия.

Иран обогащает уран до 60-процентной чистоты, тогда как оружейный уран обогащается примерно до 90 процентов.

Согласно официальному критерию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если имеющийся в настоящее время у Ирана ядерный материал будет обогащен дальше, его будет достаточно для создания двух ядерных боеголовок.

Тегеран всегда заявлял, что не планирует создавать ядерное оружие. Несмотря на эти заявления, западные правительства подозревают, что Ирану нужны ядерные технологии для создания ядерного оружия. На основе этих подозрений ядерная программа Ирана оказалась в центре длительного спора, который привел к санкциям против Ирана.

Теневая война между Ираном и Израилем переросла в открытую конфронтацию в апреле после удара Израиля по комплексу посольства Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате нападения погибли семь членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе два генерала, возглавлявшие элитные силы «Кудс» в Сирии и Ливане.

Иран ответил запуском около 300 ракет и беспилотников по Израилю.