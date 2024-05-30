Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена. Об этом говорится во втором отчете Генерального штаба Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности, — приводит текст заявления иранский государственный телеканал IRIB.

Согласно отчету профильных экспертов, следов действий средств радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не обнаружено. По информации военного ведомства, экипаж вертолета выходил последний раз на связь за 69 секунд до аварии.

— Пока не будет выявлена основная причина аварии, анализ информации будет продолжаться, — говорится в заявлении.

23 мая иранский Генштаб опубликовал первый отчет по результатам расследования катастрофы. Согласно его выводам, корпус разбившегося вертолета президента Ирана не имеет никаких следов воздействия пуль. Отмечалось, что воздушное судно загорелось только после столкновения с поверхностью горы и за полторы минуты до аварии оно двигалось по запланированному маршруту. Генштаб предостерег делать поспешные выводы о причинах авиакатастрофы.

В заявлении иранских военных сообщалось, что пилот разбившегося воздушного судна после аварии смог связаться с пилотами двух других вертолетов, которые перевозили остальных членов президентской делегации. При этом поиски вертолета Раиси растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложности рельефа.

Напомним, Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в ночь с 19 на 20 мая. На борту разбившегося самолета также находились министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и Мехди Мусави, руководитель группы охраны Раиси. Их также сопровождал Мохаммад Али Аль-э-Хашем, представитель Верховного лидера в провинции. Все пассажиры, а также экипаж вертолета погибли.

В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.

20 мая Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи объявил пятидневный общественный траур в связи с мученической смертью президента Ибрахима Раиси и его окружения.

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