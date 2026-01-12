РУ
    Иран более 80 часов без сети: Трамп попросит Маска восстановить интернет

    Речь зайдет о возможном задействовании спутникового интернета Starlink, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран более 80 часов без сети: Трамп попросит Маска восстановить интернет
    Скриншот с x.com / @RapidResponse47

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с бизнесменом Илоном Маском возможность восстановления доступа к интернету в Иране на фоне продолжающихся в стране антиправительственных протестов.

    Как сообщает агентство Reuters, Трамп сделал это заявление в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне. По его словам, он планирует поговорить с Маском о возможном задействовании спутникового интернета.

    — Он очень хорошо разбирается в подобных вопросах, у него очень хорошая компания, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном взаимодействии с компанией SpaceX, предоставляющей спутниковый интернет-сервис Starlink, который ранее уже использовался в Иране.

    Сам Илон Маск и представители SpaceX еще не прокомментировали заявление президента США.

    С четверга поток информации из Ирана остается ограниченным из-за масштабного отключения интернета, введенного на фоне наиболее массовых за последние три года протестов. По данным мониторинговой организации NetBlocks, общенациональный интернет-блэкаут продолжается более 84 часов.

    Илон Маск ранее уже выступал за предоставление сервиса Starlink жителям Ирана для обхода правительственных ограничений, в том числе во время протестов в 2022 году. Тогда администрация США вела переговоры с Маском о развертывании спутникового интернета.

    Текущая волна протестов в Иране началась 28 декабря на фоне резкого роста цен, после чего приобрела ярко выраженный антиправительственный характер.

    По оценкам правозащитных организаций, с начала протестов погибли сотни человек, однако официальные власти Ирана не публиковали подтвержденные данные о числе жертв.

    В понедельник власти Ирана объявили трехдневный траур по погибшим.

    Илон Маск Интернет Иран Мировые новости Дональд Трамп
