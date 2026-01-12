Иран более 80 часов без сети: Трамп попросит Маска восстановить интернет

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с бизнесменом Илоном Маском возможность восстановления доступа к интернету в Иране на фоне продолжающихся в стране антиправительственных протестов.

Как сообщает агентство Reuters, Трамп сделал это заявление в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне. По его словам, он планирует поговорить с Маском о возможном задействовании спутникового интернета.

— Он очень хорошо разбирается в подобных вопросах, у него очень хорошая компания, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном взаимодействии с компанией SpaceX, предоставляющей спутниковый интернет-сервис Starlink, который ранее уже использовался в Иране.

PRESIDENT TRUMP says he plans to speak with Elon Musk about sending Starlink to Iran as the nation faces a sweeping internet blackout amid anti-regime protests. pic.twitter.com/JzUOsIGAao — Fox News (@FoxNews) January 12, 2026

Сам Илон Маск и представители SpaceX еще не прокомментировали заявление президента США.

С четверга поток информации из Ирана остается ограниченным из-за масштабного отключения интернета, введенного на фоне наиболее массовых за последние три года протестов. По данным мониторинговой организации NetBlocks, общенациональный интернет-блэкаут продолжается более 84 часов.

⚠️ Update: As #Iran wakes up to a new day, metrics show the national internet blackout is past the 84 hour mark.



Years of digital censorship research point to these workarounds:



📻 Shortwave/HAM radio

📶 Cell towers at borders

📡 Starlink terminals

🛰️ Direct-to-Cell satellite pic.twitter.com/1UqMAbLYEV — NetBlocks (@netblocks) January 12, 2026

Илон Маск ранее уже выступал за предоставление сервиса Starlink жителям Ирана для обхода правительственных ограничений, в том числе во время протестов в 2022 году. Тогда администрация США вела переговоры с Маском о развертывании спутникового интернета.

Текущая волна протестов в Иране началась 28 декабря на фоне резкого роста цен, после чего приобрела ярко выраженный антиправительственный характер.

По оценкам правозащитных организаций, с начала протестов погибли сотни человек, однако официальные власти Ирана не публиковали подтвержденные данные о числе жертв.

В понедельник власти Ирана объявили трехдневный траур по погибшим.