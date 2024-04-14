Иран атаковал Израиль: казахстанские миротворцы продолжают миссию на Голанских высотах

В Министерстве обороны РК ответили на запрос касательно состояния казахстанских миротворцев на Голанских высотах после массированной атаки Ираном территории Израиля, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется, — сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

14 марта Миротворческий контингент Вооруженных сил РК торжественно проводили в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Прибыв на Голанские высоты, казахстанские миротворцы приступили к повседневной деятельности.

Командование миссии сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР - UNDOF) на Голанских высотах высоко оценило деятельность Вооруженных сил РК по переброске и развертыванию национального миротворческого контингента.