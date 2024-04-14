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    12:39, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Иран атаковал Израиль: казахстанские миротворцы продолжают миссию на Голанских высотах

    Казахстанские миротворцы отработали первую тренировку на Голанских высотах
    Фото: Минобороны РК

    В Министерстве обороны РК ответили на запрос касательно состояния казахстанских миротворцев на Голанских высотах после массированной атаки Ираном территории Израиля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется, — сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

    Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство. 

    14 марта Миротворческий контингент Вооруженных сил РК торжественно проводили в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Прибыв на Голанские высоты, казахстанские миротворцы приступили к повседневной деятельности.

    Командование миссии сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР - UNDOF) на Голанских высотах высоко оценило деятельность Вооруженных сил РК по переброске и развертыванию национального миротворческого контингента.

    Теги:
    Минобороны РК Голанские высоты Иран Миротворцы Израиль
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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