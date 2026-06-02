Ирак усиливает борьбу с коррупцией после инцидента со взяткой в $200 млн

Власти Ирака намерены усилить контроль за государственными расходами и вернуть утраченные бюджетные средства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди объявил о создании Высшего суверенного совета по добропорядочности, надзору и возврату государственных средств.

Новый орган займется мониторингом деятельности министерств, ведомств и провинций по вопросам, имеющим существенное общественное значение.

Соответствующее решение было принято по итогам совещания с участием руководителей Федерального управления государственного аудита, Федеральной комиссии по добропорядочности, генерального прокурора и председателя следственного суда Карха, рассматривающего дела о коррупции.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Ирака, совет будет работать под председательством главы правительства. В его состав также войдут руководители органов государственного аудита и антикоррупционной комиссии.

Результаты проверок планируется передавать в судебные органы для дальнейшего разбирательства.

Премьер-министр также распорядился сделать обязательной оценку экономической целесообразности государственных проектов и создать специализированные подкомитеты для проверки контрактов на соответствие действующему законодательству. Кроме того, будет сформирован центральный комитет с участием министерства финансов, который займется аудитом контрактов до их подписания.

По данным СМИ, ранее Али аз-Заиди заявил журналистам, что ему через посредника предложили взятку в размере $200 млн за прекращение расследования коррупции в нефтяном секторе. Сообщалось, что предложение было связано с делом высокопоставленного чиновника министерства нефти, задержанного по подозрению в причастности к коррупционным схемам в контрактах нефтеперерабатывающей отрасли.

Ранее сообщалось, что борьба с коррупцией станет одним из ключевых направлений политики нового кабинета министров.

Вместе с тем часть иракских политиков уже поставила под сомнение правовые основания создания нового совета, отметив, что аналогичные антикоррупционные структуры формировались и предыдущими правительствами, однако не смогли добиться заметного снижения уровня коррупции в стране.

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Парламент Ирака утвердил новое правительство.