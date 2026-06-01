Ирак открыл новое гигантское месторождение нефти

Ирак объявил об открытии одного из крупнейших нефтяных месторождений последних лет, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

Новые запасы обнаружены в южной провинции Наджаф у границы с Саудовской Аравией. По предварительным оценкам, только один из разведочных участков содержит более 8,8 млрд баррелей нефти.

Месторождение расположено на блоке Qurnain в юго-западной части страны. Его площадь составляет около 8,8 тыс. квадратных километров. Контракт на разведку и разработку участка был подписан в 2024 году, а сейчас здесь зафиксировано первое подтвержденное нефтяное открытие.

По данным Министерства нефти Ирака, разведочная скважина Shams-11 выявила залежи легкой нефти. Начальная производительность скважины оценивается в 3 248 баррелей в сутки.

Разведочные работы и сейсмические исследования на участке ведет китайская компания ZhenHua Oil через дочернюю структуру Qurnain Petroleum Limited. После открытия месторождения компания представила ускоренный инвестиционный план, предусматривающий быстрый переход от разведки к промышленной добыче.

Открытие происходит на фоне попыток Багдада укрепить экспортную инфраструктуру. Власти ускоряют реализацию проекта нефтепровода от Басры до Хадиты мощностью до 2,5 млн баррелей в сутки, который должен диверсифицировать экспортные маршруты страны.

Ирак остается одним из крупнейших нефтедобывающих государств мира. По оценкам Управления энергетической информации США, доказанные запасы страны составляют около 145 млрд баррелей, что соответствует примерно 8% мировых запасов нефти.

Новое месторождение может укрепить позиции Ирака на мировом энергетическом рынке, особенно в условиях нестабильности поставок на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив.