    Парламент Ирака утвердил новое правительство

    Кабинет министров получил вотум доверия после нескольких месяцев политического тупика и переговоров между основными силами страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на  Ближнем Востоке. 

    Парламент Ирака в четверг проголосовал за предоставление вотума доверия правительству премьер-министра Али аз-Заиди и его министерской программе, сообщает иракское агентство INA.

    Во время заседания, на котором присутствовали 266 депутатов из 329, депутаты утвердили 14 министров, после чего аз-Заиди и члены его кабинета принесли конституционную присягу.

    Пост министра нефти получил Али Басим Мохаммед Худайр, министром финансов назначен Фалих ас-Сари, а Фуад Хусейн сохранил пост главы МИД Ирака.

    Утвержденные министры кабинета аз-Заиди:

    1. Али Басим Мохаммед Худайр — министр нефти

    2. Мохаммед Нури Ахмед — министр промышленности

    3. Али Саад Вахиб — министр электроэнергетики

    4. Абдель Хусейн Азиз — министр здравоохранения

    5. Сарва Абдель Вахид — министр окружающей среды

    6. Абдель Рахим Джасим — министр сельского хозяйства

    7. Мутанна Али Махди — министр водных ресурсов

    8. Мустафа Низар Джума — министр торговли

    9. Халид Шавани — министр юстиции

    10. Абдель Карим Абтан — министр образования

    11. Вахаб Салман Мохаммед — министр транспорта

    12. Фалих ас-Сари — министр финансов

    13. Фуад Хусейн — министр иностранных дел

    14. Мустафа Джаббар Санада — министр коммуникаций

    При этом сообщается, что парламент не смог утвердить ряд ключевых министров, включая глав МВД и минобороны. Голосование по части портфелей было отложено из-за продолжающихся разногласий между политическими силами.

    По данным иракских СМИ, часть министерств временно останется под управлением премьер-министра до согласования кандидатур.

    В своем первом обращении после утверждения правительства аз-Заиди заявил, что его кабинет сосредоточится на борьбе с коррупцией, экономических реформах и укреплении государственных институтов.

    — Путь реформ начинается изнутри — через противодействие коррупции и административной неэффективности, — заявил премьер-министр.

    По его словам, правительство намерено проводить экономическую диверсификацию, развивать инвестиции и укреплять финансовую систему страны.

    Аз-Заиди также заявил о необходимости «ограничить оружие в руках государства», реформировать систему безопасности и укрепить доверие граждан к демократическим институтам.

    Кроме того, премьер призвал иностранные дипломатические миссии вернуться к полноценной работе в Багдаде.

    Новое правительство стало девятым кабинетом, сформированным в Ираке после американского вторжения 2003 года.

    Аз-Заиди, пришедший в политику из бизнеса и банковского сектора, считается компромиссной фигурой, получившей поддержку шиитских, суннитских и курдских политических сил.

    Формирование правительства проходило на фоне давления со стороны США, которые, по сообщениям арабских СМИ, выступали против прямого участия в кабинете представителей проиранских вооруженных группировок.

    Несмотря на это, представители основных шиитских сил и вооруженных формирований присутствовали на заседании парламента, где утверждалось новое правительство.

    Напомним, 27 апреля Али аз-Заиди был выдвинут шиитским политическим блоком как компромиссная фигура на пост премьер-министра после многомесячного политического тупика. Кроме того, в апреле парламент Ирака избрал Низара Амиди президентом. Позже Касым-Жомарт Токаев поздравил его с избранием.

    Арсен Утешев
