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    09:38, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Ирак не продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

    Авиационные власти Ирака не продлили действовавший с 13 июня запрет на полеты гражданских самолетов в своем воздушном пространстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    а
    Фото: freepik

    Об этом сообщили в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад», отвечающей за авиационный трафик над страной.

    — Запрет, введенный ночью 13 июня, больше не продлевался, — сказал собеседник агентства. Он отметил, что некоторое время назад над страной транзитом прошли несколько самолетов, следовавших из Кувейта в третьи страны.

    В диспетчерской службе добавили, что пока не располагают информацией о том, когда в полном объеме возобновит свою работу международный аэропорт в Багдаде.

    Ранее мониторинговый веб-сервис Flightradar сообщил об открытии воздушного пространства Ирака. Также о возобновлении с 25 июня рейсов в Багдад и Эрбиль сообщал в социальной сети Х пресс-секретарь компании Turkish Airlines Биляль Экши.

    Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Самолет Авиация ТАСС Ирак Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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