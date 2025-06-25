Ирак не продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве
Авиационные власти Ирака не продлили действовавший с 13 июня запрет на полеты гражданских самолетов в своем воздушном пространстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщили в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад», отвечающей за авиационный трафик над страной.
— Запрет, введенный ночью 13 июня, больше не продлевался, — сказал собеседник агентства. Он отметил, что некоторое время назад над страной транзитом прошли несколько самолетов, следовавших из Кувейта в третьи страны.
В диспетчерской службе добавили, что пока не располагают информацией о том, когда в полном объеме возобновит свою работу международный аэропорт в Багдаде.
Ранее мониторинговый веб-сервис Flightradar сообщил об открытии воздушного пространства Ирака. Также о возобновлении с 25 июня рейсов в Багдад и Эрбиль сообщал в социальной сети Х пресс-секретарь компании Turkish Airlines Биляль Экши.
Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.