Ирак не продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Об этом сообщили в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад», отвечающей за авиационный трафик над страной.

— Запрет, введенный ночью 13 июня, больше не продлевался, — сказал собеседник агентства. Он отметил, что некоторое время назад над страной транзитом прошли несколько самолетов, следовавших из Кувейта в третьи страны.

В диспетчерской службе добавили, что пока не располагают информацией о том, когда в полном объеме возобновит свою работу международный аэропорт в Багдаде.

Ранее мониторинговый веб-сервис Flightradar сообщил об открытии воздушного пространства Ирака. Также о возобновлении с 25 июня рейсов в Багдад и Эрбиль сообщал в социальной сети Х пресс-секретарь компании Turkish Airlines Биляль Экши.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.