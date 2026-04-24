    15:51, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    IPO КТЖ может быть проведено для погашения задолженности

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев прокомментировал финансовое состояние АО «Казахстан темир жолы» и подходы к развитию транзитного потенциала нацкомпании, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    КТЖ
    Фото: КТЖ

    Он отметил, что, работая в 2021–2025 годах председателем правления КТЖ, компания активно реализовывала инфраструктурные проекты за счет заемных средств, что отразилось на уровне задолженности.

    — По долгу — речь идет не о трех миллионах тенге, а о порядка трех триллионах тенге задолженности. Транзит — это значительные возможности для доходов. Соответственно, необходимо инвестировать и устранять узкие места в инфраструктуре, — сказал Сауранбаев журналистам.

    По его словам, компания реализует масштабные проекты по строительству и модернизации железнодорожной инфраструктуры, включая участки Достык — Мойынты и Алтынколь — Жетыген, а также обновление порядка 2,5 тыс. км путей.

    — Эти проекты реализуются за счет заемных средств, поскольку компания привлекает финансирование с рынка. Например, строительство участка Достык — Мойынты стоимостью 504 млрд тенге также осуществлялось за счет кредитов, — отметил министр.

    Он подчеркнул, что увеличение доходов от транзита позволит улучшить финансовые показатели компании и снизить долговую нагрузку.

    — Соотношение долга к EBITDA ранее достигало 16 при нормативе 3,75. В прошлом году показатель составил около одного к четырем, что является приемлемым уровнем. По прогнозам, в перспективе возможно достижение соотношения один к одному, что означает выход из «красной зоны», — добавил Сауранбаев.

    Заместитель председателя правления КТЖ Ерлан Койшибаев сообщил в ходе парламентских слушаний в Сенате, что компания готовится к проведению IPO в конце текущего года для снижения долговой нагрузки.

    По его данным, балансовый долг КТЖ составляет 3,8 трлн тенге, номинальный — 4,7 трлн тенге, при этом почти половина обязательств номинирована в иностранной валюте.

    Он отметил, что компания уже привлекла значительные средства на обновление подвижного состава и инфраструктурные проекты.

    Ранее стало известно, что долги КТЖ превышают три триллиона тенге.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
