iPhone 4 снова в моде: спрос вырос на 1000%

Как пишет Yahoo! Tech, по всей видимости, этот рост интереса обусловлен ностальгическими мотивами. Эстетика старых камер сейчас определенно в тренде: почти 350 000 видео на TikTok и около 700 000 публикаций в Instagram используют хэштег #digicam.

Камера iPhone 4 не может сравниться с системой фотографии современных iPhone ни по техническим характеристикам, ни по объективным тестам. У iPhone 4 всего одна камера на 5 МП с цифровым зумом до 5x и возможностью записи видео в 720p. В то же время у iPhone 17 Pro три камеры по 48 МП, цифровой зум до 40x и запись видео в 4K.

Но поклонники iPhone 4 и других классических моделей вовсе не ищут качество — напротив, именно зернистый и относительно необработанный вид старых фотографий iPhone делает их такими привлекательными в качестве цифровой камеры, особенно для тех, кто считает, что современные iPhone делают изображения слишком обработанными или «нереалистичными».

Однако iPhone 4 с 2016 года официально считается «устаревшим» и с тех пор не получает никакой поддержки, а последнее обновление безопасности вышло еще раньше, в 2014 году. Поэтому специалисты предупреждают, что данная модель может считаться уязвимой к взломам, вредоносным программам и другим угрозам.

О том, какие гаджеты от Apple, Samsung и Google могут задать тренды в 2026 году, читайте здесь.