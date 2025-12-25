И.о. премьер-министра Таиланда выдвинул свою кандидатуру на пост главы правительства

Он будет баллотироваться от партии «Пхумчайтхаи» («Гордость Таиланда») на предстоящих выборах в Палату представителей (нижняя палата) Национальной ассамблеи (парламент) нового созыва.

Выступая на мероприятии по запуску предвыборной кампании, организованном его партией в Бангкоке в тот же день, Анутхин Чанвиракун заявил, что всегда внимательно прислушивался к голосу народа. Если общественность переизберет партию «Пхумчайтхаи», он продолжит исполнять обязанности премьер-министра и будет стремиться построить стабильное, процветающее и устойчивое будущее для всего тайского народа.

15 декабря избирательная комиссия Таиланда объявила, что выборы в Палату представителей парламента нового созыва состоятся 8 февраля 2026 года. Все политические партии должны представить свои списки кандидатов в премьер-министры в период с 28 по 31 декабря.

Напомним, 12 декабря в Таиланде распустили парламент на фоне напряженной ситуации с Камбоджей.