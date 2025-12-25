РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:29, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    И.о. премьер-министра Таиланда выдвинул свою кандидатуру на пост главы правительства

    Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Анутхин Чанвиракун официально объявил в среду о решении баллотироваться в премьер-министры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Анутхин Чанвиракун
    Фото: Синьхуа

    Он будет баллотироваться от партии «Пхумчайтхаи» («Гордость Таиланда») на предстоящих выборах в Палату представителей (нижняя палата) Национальной ассамблеи (парламент) нового созыва.

    Выступая на мероприятии по запуску предвыборной кампании, организованном его партией в Бангкоке в тот же день, Анутхин Чанвиракун заявил, что всегда внимательно прислушивался к голосу народа. Если общественность переизберет партию «Пхумчайтхаи», он продолжит исполнять обязанности премьер-министра и будет стремиться построить стабильное, процветающее и устойчивое будущее для всего тайского народа.

    15 декабря избирательная комиссия Таиланда объявила, что выборы в Палату представителей парламента нового созыва состоятся 8 февраля 2026 года. Все политические партии должны представить свои списки кандидатов в премьер-министры в период с 28 по 31 декабря.

    Напомним, 12 декабря в Таиланде распустили парламент на фоне напряженной ситуации с Камбоджей.

    Теги:
    Таиланд Политика Выборы Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают