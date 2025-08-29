Инвестиционный доход Нацфонда под управлением Нацбанка достиг 4,6 млрд $ за семь месяцев

— По итогам семи месяцев Национальный банк заработал, управляя Национальным фондом 4,6 млрд долларов, доходность составила 8% в долларах. Никаких убытков по инвестиционному доходу в Национальном фонде нет, наоборот уже третий год подряд достаточно высокий инвестиционный доход от управления Национальным фондом, который помогает национальному фонду наращивать свои активы, — сказал глава Нацбанка.

Кроме того, отмечено, что при формировании бюджетных прогнозов Национальный банк исходит из консервативного сценария, в рамках которого инвестдоходность заложена в размере 1 трлн тенге.

— Один триллион тенге — это небольшие деньги. В прошлом году мы заработали 4,6 млрд долларов, если посчитаете, это гораздо больше, около трех триллионов тенге мы заработали. Исходя из того, что средне-историческая цифра дохода который Нацфонд получал была 3,7-3,8%. Мы закладываем более низкую цифру, — объяснил Тимур Сулейменов.

Сегодня Нацбанк принял решение по базовой ставке. Она осталась на прежнем уровне — 16,5 процента годовых с коридором в +/- 1 процентный пункт. Решение принято после обновления прогнозов по ключевым показателям экономики и анализа рисков для инфляции, пояснили в Нацбанке. Однако если в ближайшие месяцы инфляция заметно не замедлится, Нацбанк может ужесточить денежно-кредитную политику.

Ранее эксперты предполагали, что монетарный регулятор сохранит базовую ставку из-за сохраняющейся высокой инфляции.