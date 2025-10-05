РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:15, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Инцидент при выселении в Алматинской области: полиция начала служебное расследование

    В Алматинской области проводится служебное расследование в отношении сотрудника полиции после инцидента, произошедшего при выселении пожилой женщины из квартиры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инцидент при выселении в Алматинской области: полиция начала служебное расследование
    Фото: кадры из видео

    В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого запечатлен момент, как полицейский выталкивает пожилую женщину из квартиры. Она ударяется о лестничные перила и жалуется на боль. В описании поста утверждается, что 77-летняя пенсионерка получила переломы рёбер. 

    Как сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Мейрам Абикеев, сотрудники полиции находились на месте происшествия совместно с представителями надзорных органов и судебными исполнителями при исполнении решения суда о выселении из жилища.

    — Женщина оказала неповиновение законным требованиям представителей госорганов, в результате чего произошел конфликт. При этом действия полицейского, допустившего грубое обращение, являются недопустимыми. По данному факту назначено служебное расследование, и виновные будут привлечены к строгой ответственности. Ход проверки находится на моём личном контроле, — сказал он. 

    Он также отметил, что сотрудники полиции обязаны действовать строго в рамках закона и с уважением к гражданам. Любые нарушения будут жёстко пресекаться.

    Ранее в Алматинской области возбуждено дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.

    Теги:
    Полицейские Регионы Казахстана Полиция Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают