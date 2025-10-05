Инцидент при выселении в Алматинской области: полиция начала служебное расследование

В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого запечатлен момент, как полицейский выталкивает пожилую женщину из квартиры. Она ударяется о лестничные перила и жалуется на боль. В описании поста утверждается, что 77-летняя пенсионерка получила переломы рёбер.

Как сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Мейрам Абикеев, сотрудники полиции находились на месте происшествия совместно с представителями надзорных органов и судебными исполнителями при исполнении решения суда о выселении из жилища.

— Женщина оказала неповиновение законным требованиям представителей госорганов, в результате чего произошел конфликт. При этом действия полицейского, допустившего грубое обращение, являются недопустимыми. По данному факту назначено служебное расследование, и виновные будут привлечены к строгой ответственности. Ход проверки находится на моём личном контроле, — сказал он.

Он также отметил, что сотрудники полиции обязаны действовать строго в рамках закона и с уважением к гражданам. Любые нарушения будут жёстко пресекаться.

Ранее в Алматинской области возбуждено дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.