Интернет Starlink заработает в 124 поездах Казахстана до конца сентября

Спутниковый интернет уже работает в 59 пассажирских составах Казахстана, а до конца сентября систему планируют установить на 124 составах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Первые пилотные проекты с использованием низкоорбитальных спутниковых систем OneWeb и Starlink были проведены в 2025 году на маршрутах Астана — Алматы, Астана — Оскемен, Астана — Бурабай, Астана — Семей и Алматы — Мангышлак. В 2026 году проект перешел к масштабному этапу реализации.

Спутниковый интернет уже доступен пассажирам ряда востребованных направлений, в том числе Нурлы жол — Алматы, Нурлы жол — Оскемен, Нурлы жол — Орал, Нурлы жол — Петропавловск, Алматы-2 — Оскемен, Кызылорда — Семей, Актобе — Алматы-1, Мангистау — Актобе, Орал — Мангистау, Актобе — Казалы, Актобе — Атырау и Павлодар — Алматы.

По состоянию на 8 сентября Starlink работает в 59 составах, курсирующих по 31 маршруту, и охватывает более 770 вагонов.

До конца сентября планируется оснастить спутниковым интернетом 124 состава — 1 235 вагонов на 50 маршрутах.

Технические возможности спутникового канала предусматривают скорость доступа до 100 Мбит/с. Низкоорбитальная спутниковая связь позволяет пользоваться интернетом в том числе на удаленных участках железнодорожной сети, где покрытие традиционных мобильных сетей ограничено.

Для пассажиров предусмотрен бесплатный базовый пакет. Без дополнительной оплаты можно будет пользоваться WhatsApp и Telegram для обмена текстовыми сообщениями. Для доступа к большему объему трафика и другим интернет-сервисам предусмотрены дополнительные тарифные пакеты.

Ранее Kazinform сообщал, что высокоскоростной интернет начали внедрять в поездах Казахстана. В марте спутниковая связь уже работала в поездах Talgo на маршрутах Астана — Алматы и Астана — Усть-Каменогорск, а скорость соединения достигала 100 Мбит/с.

Также в июле сообщалось, что пять железнодорожных маршрутов в Казахстане обеспечены спутниковым интернетом. В Минтранспорта отмечали, что спутниковая связь позволяет сохранять доступ к сети на участках, где отсутствует покрытие мобильных операторов.