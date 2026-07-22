Пять железнодорожных маршрутов в Казахстане уже обеспечены спутниковым интернетом

В Казахстане продолжается оснащение пассажирских поездов спутниковым интернетом, передает Kazinform со ссылкой на Минтранспорта.

Министерство транспорта продолжает работу по внедрению современных цифровых технологий и повышению качества обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте. В рамках этой работы состоялось совещание с участием перевозчиков, осуществляющих перевозки по социально значимым сообщениям. В ходе встречи были подведены итоги деятельности отрасли за первое полугодие текущего года, а также рассмотрены ключевые вопросы дальнейшего развития пассажирских железнодорожных перевозок.

Одним из приоритетных направлений остается обеспечение пассажирских поездов доступом к интернету. На сегодняшний день интернетом уже обеспечены пассажирские поезда по маршрутам Кызылорда — Павлодар, Жезказган — Астана, Астана — Семей, Алматы — Достык и Кызылорда — Кокшетау.

Использование спутниковой связи обеспечивает стабильный доступ к сети Интернет даже на тех участках железнодорожного маршрута, где отсутствует покрытие мобильных операторов. Это позволяет пассажирам пользоваться мессенджерами, социальными сетями, рабочими сервисами и другими онлайн-платформами практически на всем протяжении маршрута.

Для подключения к сервису пассажирам необходимо выбрать сеть Wi-Fi в поезде и пройти авторизацию. После этого можно воспользоваться бесплатным доступом для обмена текстовыми сообщениями в WhatsApp и Telegram либо оформить платный тариф, который обеспечивает полный доступ к интернет-ресурсам, социальным сетям, видеосервисам и рабочим приложениям.

По итогам совещания перевозчикам поручено усилить темпы оснащения пассажирских поездов интернетом и завершить соответствующую работу до конца текущего года.

О том, какие поезда первыми подключат к Интернету в Казахстане, можете прочитать по ссылке.