телерадиокомплекс президента РК
    14:37, 19 Март 2026 | GMT +5

    Высокоскоростной интернет внедряют в поездах Казахстана

    В Казахстане продолжается внедрение высокоскоростного интернета в поездах. Проект реализуется с использованием спутниковых технологий и в настоящее время развивается в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также концепции «Digital Nauryz», передает Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

    В Казахстане расширяется внедрение спутникового интернета в поездах
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

    На текущий момент спутниковые интернет работает в поездах Talgo, курсирующих по двум ключевым маршрутам: Астана — Алматы и Астана — Усть-Каменогорск с использованием негеостационарных спутниковых систем.

    В отличие от обычной мобильной связи, спутниковый сигнал не зависит от наличия наземных вышек вдоль путей. Низкоорбитальные спутники обеспечивают минимальную задержку сигнала и устойчивое соединение даже при высокой скорости движения состава.

    В рамках реализуемого проекта пассажирам уже доступен интернет со скоростью до 100 Мбит/с, что позволяет пользоваться мессенджерами, видеосервисами и другими цифровыми услугами на протяжении всей поездки.

    Запуск услуги начался с пилотного проекта в январе 2025 года на маршруте Астана — Алматы, который показал высокую востребованность среди пассажиров. В дальнейшем сервис был расширен на направление Астана — Усть-Каменогорск.

    Реализация проекта осуществляется в партнерстве с международными технологическими компаниями и казахстанскими операторами связи. Установленное оборудование адаптировано для работы в условиях движения и интегрировано с существующими мультимедийными системами поездов, отметили в министерстве.

    Ранее мы писали о том, что казахстанские авиакомпании планируют внедрить интернет на борту самолетов к концу 2026 года.

    Диана Калманбаева
