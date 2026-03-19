РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:42, 19 Март 2026 | GMT +5

    Когда на борту казахстанских самолетов появится Wi-Fi

    Казахстанские авиакомпании планируют внедрить интернет на борту самолетов к концу 2026 года. Об этом сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Когда на борту казахстанских самолетов появится Wi-Fi
    Фото: ans.kz

    В первую очередь интернетом планируют оснастить новые воздушные суда — Boeing 787 Dreamliner, поставка которых ожидается уже в этом году.

    — Предполагается, что они в первую очередь будут оснащены интернетом на борту, соответствующая работа уже ведется. С учетом этого, могу предположить, что это произойдет к концу текущего года или в начале следующего года, — сообщил он.

    Вице-министр уточнил, что семейство дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner будет выполнять как международные, так и внутренние рейсы.

    По его словам, работа ведется совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

    Напомним, в ноябре 2025 года авиакомпания Air Astana объявила о подписании контракта с компанией Boeing на поставку до 15 дальнемагистральных самолетов Boeing 787-9 Dreamliner. 

    Теги:
    Самолет Авиация Интернет Связь, ТВ, IT
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают