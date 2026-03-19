Когда на борту казахстанских самолетов появится Wi-Fi

В первую очередь интернетом планируют оснастить новые воздушные суда — Boeing 787 Dreamliner, поставка которых ожидается уже в этом году.

— Предполагается, что они в первую очередь будут оснащены интернетом на борту, соответствующая работа уже ведется. С учетом этого, могу предположить, что это произойдет к концу текущего года или в начале следующего года, — сообщил он.

Вице-министр уточнил, что семейство дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner будет выполнять как международные, так и внутренние рейсы.

По его словам, работа ведется совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

Напомним, в ноябре 2025 года авиакомпания Air Astana объявила о подписании контракта с компанией Boeing на поставку до 15 дальнемагистральных самолетов Boeing 787-9 Dreamliner.