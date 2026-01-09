Интернет до 500 Мбит/с: пассажирам Qatar Airways в полете доступен Starlink

Катарские авиалинии запустили три самолета Boeing 787-8 Dreamliner, оснащенные спутниковой системой Starlink. Кроме того, компания закончила развертывание системы на собственном флоте Airbus A350.

К настоящему моменту компания оборудовала Starlink порядка 120 широкофюзеляжных самолетов своего авиапарка, выполняющих дальние и сверхдальние перелеты на всех континентах.

Таким образом более 10 миллионам пассажиров Qatar Airways в небе доступен высокоскоростной (до 500 Мбит/с) интернет, для совершения видеозвонков, беспрерывного стриминга видео контента и работы в течение полета.

Ранее сообщалось о начале работы беспилотного такси в Дохе.

Мы также писали о том, что высокоскоростной поезд между столицами Катара и Саудовской Аравии планируют запустить через шесть лет.