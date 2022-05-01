Интерес к изучению госязыка растет среди молодежи - учитель из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проживающие в Казахстане представители разных национальностей не только в совершенстве владеют государственным языком, но и вносят вклад в его развитие. К примеру, член союза уйгурской молодежи Зульфия Таипова - преподаватель казахского языка в одном из университетов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зульфия Таипова родилась в Жаркенте Алматинской области. Она старший преподаватель Казахского национального женского педагогического университета, магистр педагогических наук.

- Зульфия Масимжановна, как давно вы обучаете казахскому языку?

- Я преподаю в Казахском национальном женском педагогическом университете как на русском, так и на казахском языке с 2019 года. С 2017 по 2019 год я готовила детей к школе.

- Тяжело ли учить казахскому языку? И как вы сами научились говорить по-казахски?

- Лично я не могу сказать, что было тяжело, ведь уйгурский и казахский языки похожи. В школе и колледже я обучалась на уйгурском языке, бакалавриат и магистратуру окончила на русском языке, изучение государственного языка началось со школьных предметов «Казахский язык и литература». Тут хочется поблагодарить своих учителей-предметников в школе и колледже, они смогли привить любовь и уважение к языку. Практическое применение казахского языка началось с открытых уроков в школе, мероприятий в колледже и с участия в городских и республиканских конкурсах. Также долгое время я работала сценаристом и ведущей программы на государственном языке.

- Проявляет ли молодежь других национальностей интерес к изучению казахского языка?

- Скорее да, чем нет. Уже третий год, наблюдая за абитуриентами, заметила, как увеличивается число поступающих в вузы именно на казахском языке. И в социальных сетях мы можем часто наблюдать, как молодежь разных национальностей общается на государственном языке.

- Какими языками вы владеете?

- Уйгурский - родной язык, на русском и казахском говорю свободно, изучаю английский.

- Почему выбрали именно профессию преподавателя?

- Когда в семье дедушка, бабушка, тети и дяди, а также мама - педагоги, и еще, когда это все подкрепляется положительным примером учителей, то сложно представить себя в другой сфере. Могу с уверенностью сказать, что стать учителем меня вдохновили мои наставники. Они смогли дать не только хорошие знания, но и научили верить в себя и в свои силы.

- Как вы отмечаете праздник 1 мая - День единства народа Казахстана?

- Для меня все праздники – семейные. Ведь не зря говорят, что Родина начинается с семьи. Из семейных ценностей каждого гражданина Казахстана формируются ценности нашего общества. Так что, этот праздник будем отмечать всей семьей. Мне нравится жить в Казахстане. Я люблю свою Родину.

- Спасибо!