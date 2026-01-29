Институциональная перезагрузка и «дивиденд стабильности»: китайские эксперты о реформах в Казахстане

Научный сотрудник Исследовательского центра по Центральной Азии Университета Шихэцзы при Госкомитете по делам национальностей КНР Чан Сяньминь считает, что трансформация парламентской структуры в однопалатный Курултай свидетельствует о преемственности традиционных институтов в контексте современной модернизации и повысит эффективность законотворческой деятельности.

— Придание законодательному органу названия, отсылающего к традициям степной цивилизации, не только укрепляет культурную идентичность, но и устраняет бюрократические барьеры. Упрощение законодательных процедуры и концентрация на ключевых функциях решают проблему дублирования полномочий, характерную для двухпалатной системы. Суть этой реформы «качества и продуктивности» заключается в создании предсказуемой правовой среды для экономического развития и международного взаимодействия, — подчеркнула Чан Сяньминь.

Чжан Ливэй, эксперт Центра изучения Казахстана Тяньцзиньского университета иностранных языков, отмечает, что учреждение поста вице-президента стало одним из ключевых элементов реформы, направленной на обеспечение преемственности власти и эффективности государственного управления.

— В отличие от аналогичной должности в переходный период 1991–1996 годов, нынешнее решение является выверенным шагом, отвечающим потребностям зрелой системы управления. Оно окончательно устраняет риски «политического вакуума», имевшие место из-за нечетких сроков временного исполнения полномочий. Опираясь на опыт США, Турции и стран Латинской Америки, но адаптируя его к национальным реалиям, Казахстан делает решительный шаг от «суперпрезидентской» республики к более сбалансированной и прозрачной модели, — поделился эксперт.

Отдельное внимание эксперт обращает на создание Народного совета, который формирует новую платформу для конструктивного диалога между властью и обществом.

— Объединив функции Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, новый институт отвечает специфике многонационального общества Казахстана и укрепляет фундамент общественного доверия, необходимый для реализации реформ, — отметил Чжан Ливэй.

По его словам, для международных партнеров Казахстана эти преобразования означают высвобождение двойного «дивиденда»: стабильности и эффективности. В условиях глобальной неопределенности Казахстан минимизирует политические риски, повышая свою надежность как регионального хаба. Это создает благоприятный климат для трансграничных инвестиций и долгосрочных проектов.

Эксперт подчеркнул, что озвученные реформы в Казахстане проводятся на основе принципа самостоятельного поиска путей развития, что полностью созвучно внешнеполитической концепции Китая, подразумевающей уважение суверенитета и права государств на выбор собственной модели модернизации.

— Используя период преобразований как благоприятный повод, Казахстан и Китай могут вывести вечное всестороннее стратегическое партнерство на качественно новый уровень, конвертируя институциональные преимущества в конкретные успехи сотрудничества. Это позволит создать образцовые проекты в сферах энергетики, региональной взаимосвязанности и культурно-гуманитарных обменов, — подытожил эксперт.

Ранее европейский эксперт поделился мнением о конституционных реформах в Казахстане.