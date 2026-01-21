Институт вице-президента нужен для балансировки политической системы — Газиз Абишев

Одним из ключевых нововведений, предложенных Касым-Жомартом Токаевым на Национальном курултае, стало учреждение в Казахстане должности вице-президента. Газиз Абишев обращает внимание на интенсивный график внешнеполитических визитов Президента, отмечая, что публичная часть работы — лишь вершина айсберга, за которой стоит большой объем аналитической деятельности. С учетом высокой активности Казахстана как во внутренней, так и во внешней политике, наличие вице-президента, по мнению эксперта, позволит более эффективно распределить нагрузку.

— Необходимость института вице-президента можно рассматривать с разных сторон, и одна из них — это балансировка политической системы. По его словам, если взглянуть на график внешнеполитических визитов главы государства только за прошлый год и сопоставить его с внутренними мероприятиями, становится очевидно: нагрузка на Президента колоссальная. За полторы–две недели он мог оказаться сразу на нескольких континентах, ежедневно участвуя в значимых событиях. И это лишь внешняя часть работы, ведь остается еще огромный пласт аналитики, документов, решений. В этой связи наличие фигуры, пусть и вице-, но все же президента, человека из ближайшей команды Главы государства, занимающего конституционно закрепленную позицию, воспринимается как адекватный и необходимый шаг. С учетом высокой активности внутренней и внешней политики Казахстана, такой институт способен подстраховать Президента и повысить эффективность всей системы президентской власти, — отметил эксперт.

Прокомментировал Газиз Абишев и другую инициативу Президента — создание Халық Кеңесі, который получит право законодательной инициативы. Совету также будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана и Национального Курултая. По мнению эксперта, подобные совещательные органы, представляющие широкий круг гражданского общества, являются распространенной международной практикой и служат важным дополнением к парламентской демократии.

— Существование в государствах органов делиберативной или, другими словами, совещательной демократии, где собираются представители расширенного гражданского общества, которые лишены логики политической борьбы и не скованы государственной властью и партийной лояльностью, — это расширяющаяся практика в разных странах мира. И такие органы совещательной демократии существуют и во Франции, и в Канаде, и в Дании, и в других широком спектре стран, — отметил эксперт.

