Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран

«Команда инспекторов МАГАТЭ сегодня благополучно покинула Иран и направилась в штаб-квартиру Агентства в Вене, после пребывания в Тегеране в течение недавнего военного конфликта», - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии.

25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил его.

Напомним, страны «Группы семи» призвали возобновить переговоры по достижению соглашения о ядерной программе Ирана, призвав Тегеран «незамедлительно возобновить» сотрудничество с МАГАТЭ.

Цены на нефть выросли на 3% после решения Ирана по МАГАТЭ.