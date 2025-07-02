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    15:15, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания, передает агентство Kazinform/

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    Фото: oxu.az

    Как отмечает ТАСС, с момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению.

    25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил законопроект.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Напомним, Международное агентство по атомной энергии подтвердило удар по строящемуся ядерному объекту недалеко от иранского города Арак, заявив, что «ключевым зданиям» был нанесен ущерб.

    Теги:
    МАГАТЭ Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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