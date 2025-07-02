В Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Как отмечает ТАСС, с момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению.

25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил законопроект.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии подтвердило удар по строящемуся ядерному объекту недалеко от иранского города Арак, заявив, что «ключевым зданиям» был нанесен ущерб.