G7 призывает к возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам подтвердили свою позицию, что Иран «никогда не сможет иметь ядерное оружие», и призвали Тегеран воздержаться от обогащения урана, передает Middle East Monitor.

— Мы призываем к возобновлению переговоров, результатом которых станет всеобъемлющее, проверяемое и прочное соглашение, касающееся ядерной программы Ирана, — говорится в совместном заявлении.

Представители G7 подтвердили поддержку прекращения огня между Израилем и Ираном и призвали все стороны избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион.

Тегеран официально приостановил сотрудничество с МАГАТЭ в виду напряженности отношений. 25 июня иранские законодатели подавляющим большинством голосов проголосовали за приостановку сотрудничества с базирующейся в Вене МАГАТЭ. Закон вступил в силу в среду.

США заявили, что решение Ирана «неприемлемо».

— Мы будем использовать слово «неприемлемо», поскольку Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в то время, когда у него есть возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания, — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

ООН отметил, что это решение «явно вызывает беспокойство».

— Решение, очевидно, вызывает беспокойство. Я думаю, что генеральный секретарь был очень последователен в своем призыве к Ирану сотрудничать с МАГАТЭ и ко всем странам тесно взаимодействовать с МАГАТЭ по ядерным вопросам, — сообщил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Текущий статус ядерных объектов Ирана неопределенный на фоне приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии.

В воскресенье посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что работа инспекторов приостановлена, но отрицал какие-либо угрозы в их адрес или в адрес главы МАГАТЭ. Он сообщил, что инспекторы находятся в Иране и они в безопасности, но «их деятельность приостановлена, и им не разрешен доступ к нашим объектам».

Ранее сообщалось о заявлении Пентагона, что после ракетного удара США, ядерная программа Ирана отложена примерно на два года.