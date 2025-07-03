Ядерная программа Ирана отложена примерно на два года — Пентагон

Военные чиновники и эксперты заявили, что нет никаких сомнений в том, что после американской бомбардировки, трем ключевым ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанза и Исфахан — был нанесен значительный ущерб, когда по ним было сброшено 14 противобункерных бомб и два десятка ракет «Томагавк».

Ядерные эксперты сомневаются, что часть обогащенного урана могла быть перемещена заранее или сохранена в другом месте — возможность, которую администрация Трампа отвергает.

По оценкам Пентагона, ядерные объекты Ирана были «полностью уничтожены».

— Это откладывается на один-два года. Я думаю, мы думаем, что, вероятно, ближе к двум годам, — сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он добавил, что при ударах использовались бомбардировщики, способные совершать беспосадочные полеты в течение почти 37 часов.

Ранее сообщалось о заявлении Ирана, что удары США серьезно повредили его ядерные объекты.