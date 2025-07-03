Ядерная программа Ирана отложена примерно на два года — Пентагон
Пентагон заявил, что после ракетного удара США, ядерная программа Ирана сможет создать ядерное оружие «примерно через два года», передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.
Военные чиновники и эксперты заявили, что нет никаких сомнений в том, что после американской бомбардировки, трем ключевым ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанза и Исфахан — был нанесен значительный ущерб, когда по ним было сброшено 14 противобункерных бомб и два десятка ракет «Томагавк».
Ядерные эксперты сомневаются, что часть обогащенного урана могла быть перемещена заранее или сохранена в другом месте — возможность, которую администрация Трампа отвергает.
По оценкам Пентагона, ядерные объекты Ирана были «полностью уничтожены».
— Это откладывается на один-два года. Я думаю, мы думаем, что, вероятно, ближе к двум годам, — сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.
Он добавил, что при ударах использовались бомбардировщики, способные совершать беспосадочные полеты в течение почти 37 часов.
Ранее сообщалось о заявлении Ирана, что удары США серьезно повредили его ядерные объекты.