Иран заявил, что удары США серьезно повредили ядерные объекты

- Никто точно не знает, что произошло в Фордо. Тем не менее, то, что нам известно на данный момент — это то, что объекты были серьезно и сильно повреждены. Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран проводит оценку и анализ, и отчет будет представлен правительству, - заявил Аббас Арагчи, отвечая на вопрос о ситуации на ядерном объекте.

Он добавил, что не располагает точной информацией о характере повреждений и нужно дождаться отчетов, чтобы понять, можно ли будет снова запустить объекты.

- Мирная ядерная программа Ирана стала вопросом национальной гордости и чести. Мы, безусловно, продолжим убеждать международное сообщество и заинтересованные страны в том, что наша программа, наша ядерная программа, останется абсолютно мирной, - сказал глава МИД Ирана.

Ранее сообщалось, что Тегеран пока не дал согласия на возобновление переговоров с США, несмотря на утверждения американской стороны. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что удары американских сил «уничтожили» иранские ядерные объекты, и выражал уверенность в скором возобновлении переговоров.