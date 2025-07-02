РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:35, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Иран заявил, что удары США серьезно повредили ядерные объекты

    Глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Арагчи в интервью CBS News  сказал, что ядерные объекты Ирана были сильно повреждены в результате ударов США, передает агентство Kazinform.

    Иран готов к ядерной сделке, если США прекратят военные угрозы
    Фото: IRNA

    - Никто точно не знает, что произошло в Фордо. Тем не менее, то, что нам известно на данный момент — это то, что объекты были серьезно и сильно повреждены. Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран проводит оценку и анализ, и отчет будет представлен правительству, - заявил Аббас Арагчи, отвечая на вопрос о ситуации на ядерном объекте.

    Он добавил, что не располагает точной информацией о характере повреждений и нужно дождаться отчетов, чтобы понять, можно ли будет снова запустить объекты.

    - Мирная ядерная программа Ирана стала вопросом национальной гордости и чести. Мы, безусловно, продолжим убеждать международное сообщество и заинтересованные страны в том, что наша программа, наша ядерная программа, останется абсолютно мирной, - сказал глава МИД Ирана.

    Ранее сообщалось, что Тегеран пока не дал согласия на возобновление переговоров с США, несмотря на утверждения американской стороны. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что удары американских сил «уничтожили» иранские ядерные объекты, и выражал уверенность в скором возобновлении переговоров.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают