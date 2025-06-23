Пентагон рассказал об операции «Полуночный молот» против Ирана

— Это была строго засекреченная миссия, и очень немногие люди в Вашингтоне знали о сроках или характере этого плана, — заявил генерал Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне в воскресенье.

Кейн рассказал, что миссия, получившая название «Operation Midnight Hammer», включала семь бомбардировщиков B-2 Spirit, которые вылетели на восток из авиабазы Уайтмен в Миссури для удара по Ирану. Другая группа B-2 вылетела на запад через Тихий океан на американскую базу на Гуаме, чтобы выступить в качестве приманки.

Полет занял 18-часов на восток, бомбардировщикам потребовались несколько самолетов дозаправщиков для пересечения Атлантического океана и Средиземного моря.

Перед тем, как самолеты вошли в воздушное пространство Ирана, американская подводная лодка выпустила более двух десятков крылатых ракет «Томагавк» по объектам в Исфахане. Когда бомбардировщики приблизились к своим целям, истребители очистили воздушное пространство перед ними, проверяя наличие вражеских самолетов и ракет класса «земля-воздух».

В течении 25 минут в общей сложности 14 «бункерных» бомб, известные как GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (МОР), были сброшены на цели в Фордо и Натанзе.

Кейн отметил, что по американским самолетам не было произведено ни одного выстрела, когда они покидали воздушное пространство Ирана.

— Иранские истребители не взлетали, и, похоже, иранские ракетные системы «земля-воздух» нас не заметили. На протяжении всей миссии мы сохраняли элемент неожиданности, — сообщил Дэн Кейн.

В воздушной операции участвовало более 125 самолетов США, включая бомбардировщики B-2, истребители, самолеты-заправщики и самолеты-разведчики. В ходе атаки было использовано более 75 единиц высокоточного оружия.

Первоначальная оценка ущерба от боевых действий показала, что все три объекта получили чрезвычайно серьезные повреждения.

Представитель Пентагона предостерег Иран от принятия каких-либо ответных мер на удары.

— Наши силы остаются в состоянии повышенной готовности и полностью готовы отреагировать на любые иранские ответные действия или прокси-атаки, что было бы крайне неудачным выбором. Мы будем защищаться, — сообщил Дэн Кейн.

Аналогичное предостережение сделал президент США.

— Любой ответный удар Ирана по Соединенным Штатам Америки будет встречен с гораздо большей силой, что произошло сегодня вечером, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Министр обороны Пит Хегсет назвал атаку «невероятным и ошеломляющим успехом».

— Операция, которую запланировал президент Трамп, была смелой и блестящей, показав миру, что американское сдерживание вернулось. Когда президент говорит, мир должен его слушать, — заявил Пит Хегсет.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил в национальном обращении, что иранские ядерные объекты «были полностью и тотально уничтожены».