Цены на нефть выросли на 3% после решения Ирана по МАГАТЭ

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Тенге третий день подряд продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть и увеличения объёма нетто-продажи инвалюты Нацбанком. Так, по итогам торгов в среду курс по паре USDKZT скорректировался до 518,48 тенге за доллар (-0,73 тенге). В то же время объём торгов существенно вырос – до 290,2 млн долларов (+95,4 млн долларов). Для отдельных игроков рынка текущий курс продажи доллара мог быть весьма привлекательным, что стимулировало их к фиксации прибыли. Дополнительную поддержку курсу нацвалюты могли оказать рост продаж инвалюты со стороны Нацбанка, субъектов КГС и экспортёров, что перевесило спрос со стороны юрлиц и населения.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Смешанная динамика индикативных ставок денежного рынка сохраняется на фоне увеличения открытой позиции НБРК. Так, ставка TONIA снизилась с 15,54% до 15,52%, тогда как доходность SWAP-1D выросла с 10,23% до 10,66%. Общий объём торгов увеличился до 469,1 млрд тенге (+50,1 млрд). В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе НБРК сократился на 547 млрд тенге – до 1,0 трлн тенге. Спрос на аукционе был удовлетворён полностью при ставке 16,5% годовых. Между тем открытая позиция по операциям Нацбанка резко выросла – с 7,3 трлн до 7,7 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE второй день подряд обновляет исторические максимумы: в ходе торгов дневной рекорд составил 6 060,2 пункта, а по итогам сессии в среду индекс вырос до 6 056,9 пункта (+0,3%). Рыночные настроения остаются преимущественно оптимистичными, при этом внимание инвесторов было сосредоточено на нефтегазовом секторе. Так, основной вклад в рост внесли акции КМГ (+2,0%), рост которых мог быть обусловлен восстановлением цен на нефть и реинвестированием полученных дивидендов.

НЕФТЬ

В среду фьючерсы на нефть продемонстрировали самый резкий рост за последние две недели – на 3,0%, до 67,2 долларов за баррель, после того как Иран объявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан утвердил закон о прекращении взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии. Решение, принятое в среду, последовало спустя неделю после того, как парламент Ирана одобрил закон о приостановке взаимодействия с ядерным надзорным органом ООН. Иран обвиняет МАГАТЭ в сотрудничестве с Израилем и содействии нанесению ударов по его ядерным объектам – обвинения, которые агентство отрицает. На рынке опасаются, что данное решение Тегерана может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Биржевые индексы США продолжают демонстрировать смешанную околонулевую динамику на фоне торговых переговоров и публикации отчёта по рынку труда. В среду президент Трамп заявил, что США и Вьетнам заключили тарифное соглашение, согласно которому американские товары будут ввозиться во Вьетнам беспошлинно. В ответ США установят 20% тариф на вьетнамские товары вместо ранее объявленных 46%, введение которых в апреле было отложено ради продолжения переговоров. Кроме того, товары из других стран, проходящие транзитом через Вьетнам на пути в США, будут облагаться повышенным тарифом в размере 40%. По словам Трампа, одним из приоритетов Вашингтона было решение проблемы так называемого реэкспорта – особенно товаров китайского происхождения – через Вьетнам.

Между тем, по данным ADP, в прошлом месяце в частном секторе США было зафиксировано неожиданное сокращение числа рабочих мест на 33 тыс., тогда как аналитики ожидали рост на 100 тыс. Как отметили в ведомстве, компании проявляют неуверенность в найме и не спешат заменять увольняющихся сотрудников.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

На фоне отсутствия факторов для покупок/продаж наблюдается смешанная динамика ключевых защитных активов. Золото подорожало на 0,3% – до 3 360 долларов за тройскую унцию, отражая повышенный спрос на безопасные инструменты. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 4,24% до 4,28%, что может указывать на пересмотр инфляционных ожиданий или на предположения о жёсткой риторике со стороны ФРС. В то же время индекс доллара снизился до 96,8 пункта (-0,04%), что свидетельствует об ослаблении спроса на валюту-убежище на фоне глобальных ожиданий смягчения денежной политики.