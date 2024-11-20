Иностранцев становится больше: как блогеры привлекают туристов в Алматы

В начале года стало известно, что в Алматы в 2024 году на организацию тура для зарубежных блогеров планируется потратить свыше 89 млн тенге. Эта мера направлена на повышение узнаваемости бренда города как на международном, так и на внутреннем рынках, а также на стимулирование развития туризма.

Руководитель управления туризма Галия Токсеитова сообщила, что с начала года Алматы посетили 158 известных блогеров, журналистов и лидеров общественного мнения из 38 стран, среди которых Испания, Сербия, Канада, Китай, Италия, Австрия, США, Аргентина, Малайзия, Египет, Великобритания и другие. Общий охват их аудитории в социальных сетях составляет от 100 тысяч до 5 млн подписчиков, что позволяет значительно расширить влияние и привлечь внимание широкой международной общественности к Алматы.

— Среди них выделяются такие влиятельные личности, как японский блогер Юджи Белеза, чьи видеоролики об Алматы набрали от 200 тысяч до 26 миллионов просмотров, малайзийская актриса и телеведущая Нур Рухаиниес с более чем 1,7 миллиона подписчиков в Instagram, 7 тысячи подписчиков в TikTok, а также тайский актер и видеоблогер Алек Тирадетч, который имеет 4,6 миллиона подписчиков в Instagram и 150,3 тысячи уникальных посетителей на своем сайте, — подчеркнула она.

Помимо блогеров, в Алматы побывали крупнейшие международные телекомпании. Среди них — Amazon Prime Video с аудиторией 400 млн зрителей, которая сняла тревел-шоу «Travel by Dart» о городе. Платформа Netflix, с общей аудиторией 2,037 млрд человек, также выбрала Алматы для съемок реалити-шоу. Китайский телеканал CCTV, с охватом более 1,25 млрд зрителей, выпустил материалы, посвященные Алматы. Итальянский телеканал RAI 1 с ежедневной аудиторией около 5,5 млн зрителей провел прямой репортаж с Зеленого базара, предоставив городу дополнительную международную огласку.

— Важно отметить, что все эти визиты, в большинстве своем, проходили по инициативе самих блогеров и съемочных групп, что подтверждает возрастающий интерес к Алматы как туристической дестинации. Управление туризма Алматы оказало лишь административную поддержку медийным личностям, предоставляя доступ к популярным туристическим объектам, — заявила глава управления.

Она добавила, что комплексная работа по привлечению внимания мировой общественности к Алматы поддерживается рядом крупных мероприятий. Одним из ярких примеров стала 69-я международная встреча Ski Club International des Journalistes (SCIJ), которая прошла в марте на курорте Шымбулак и собрала около 150 журналистов из 31 страны.

Алматы продолжает привлекать внимание ведущих мировых изданий. В 2024 году город занял 25-е место в списке лучших туристических направлений мира по версии The New York Times, а журнал Wanderlust включил Казахстан в топ-24 обязательных для посещения мест. Курорт Шымбулак, отмечающий в этом году свое 70-летие, также получил признание, установив рекорд Гиннесса как самый высокий ночной горнолыжный склон в мире. Кроме того, он был признан лучшим горнолыжным курортом СНГ по версии Ski Business Awards 2023.

— Таким образом, эффект от визитов зарубежных блогеров и лидеров мнений оказался весьма заметным и оправдал ожидания в продвижении Алматы как туристической дестинации. Уникальные материалы, созданные влиятельными медийными личностями, усилили международный интерес к Алматы и его туристическим возможностям, — считает Галия Токсеитова.

По данным управления туризма, по итогам первого полугодия 2024 года количество туристов в Алматы выросло на 10%, превысив 1 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число иностранных туристов увеличилось на 15,6%, достигнув 302,3 тысячи (по сравнению с 261,5 тысячами за тот же период 2023 года). Внутренний туризм также демонстрирует рост, составив 768 тысяч человек — на 8% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года (710,5 тысяч). На 2024 год прогнозируется прибытие более 568 тысяч иностранных туристов, а в 2025 году ожидается рост до 596 тысяч, что подтверждает дальнейшее укрепление позиций Алматы как одного из популярных туристических направлений.

Также были названы топ-5 стран, из которых в Алматы приезжают туристы: это Россия, Индия, Китай, Турция и США. О том, какие места они посещают в городе и что говорят о Казахстане, можно узнать по ссылке.