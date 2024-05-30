Миллионы тенге за визит иностранных тревел-блогеров в Алматы: какой будет эффект

В этом году в Алматы на организацию тура для зарубежных блогеров планирует потратить свыше 89 миллионов тенге, такая мера необходима для повышения узнаваемости бренда города на международном и внутреннем рынке, развития туризма. Какой от этого будет эффект, что входит в эту сумму, корреспонденту агентства Kazinform рассказали в Almaty Tourism Bureau.

Бюро по туризму Алматы ранее опубликовало объявление на закупку услуг по организации пресс-туров для иностранных блогеров. На эти цели хотят потратить 89 285 710 тенге.

Фото: Kazinform

- Эти деньги заложены с НДС (12%), кроме того, здесь будет разыгрываться конкурс, в любом случае будет демпинг на 20-30%. В конечном итоге эта сумма сократится до 60 миллионов тенге. В эту сумму входит оплата за проживание, питание и транспорт. То есть мы должны их разместить в хорошие отели из категории не менее 4 звезд, чтобы произвести хорошее впечатление, возить в рестораны национальной казахской кухни, а такие заведения, как вы знаете, не дешевые. Также мы им показываем разные достопримечательности Алматы и Алматинской области. Продолжительность тура в среднем составит пять дней, - рассказывает руководитель департамента маркетинга и аналитики Almaty tourism bureau Руслан Жанабаев.

Как этот процесс происходит?

- Мы акцентируем внимание на исследование, изучаем разные направления. То есть мы не просто приглашаем блогеров, так как сами этого захотели. Это мировая практика. Сейчас организация блог-туров в тренде. Работа с инфлюенсерами по привлечению туристов дает больший эффект, чем обычные баннеры в городе. Один блогер может привлечь 100 туристов одним своим stories или постом», - отметил Руслан Жанабаев.

По его словам, Бюро по туризму работает только с тревел-блогерами, так как у них большой охват и маленькие запросы.

- Обычные блогеры просят гонорары за приезд, у них завышенные цены. А мы работаем с тревел-блогерами, которые не просят гонорары. Мы им предоставляем жилье, питание и организовываем тур, - говорит он.

Спикер отметил, что такая практика существует во многих государствах. К примеру, казахстанских тревел-блогеров также приглашают в зарубежные страны, чтобы они рассказали о них и показали привлекательные для туристов места.

Какие требования к блогерам

- По нашим условиям, те блогеры, которые к нам приезжают, должны разместить на своих страницах в Instagram, Facebook посты и рилсы. А стоимость одного поста любого тревел-блогера в среднем начинается от 500-1000 евро. А серия сторисов от 1000 до 1500 евро. У нас также был такой вариант: не звать их, а отправить им готовое видео, чтобы они разместили у себя в соцсетях. Такая услуга так же стоит 1000-2000 евро. Проанализировав всю ситуацию, пришли к выводу, что легче их позвать к нам, оплатить им проживание и питание. От этого больше пользы. Мы не должны забывать об эффекте сарафанного радио. Они могут поделиться своими впечатлениями с друзьями, рассказать о нашем городе другим блогерам, - добавил Руслан Жанабаев.

В этом году в Алматы хотят пригласить тревел-блогеров из Великобритании, Германии, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Катара, Сингапура, Южной Кореи, Китая, Малайзии. Всего 50 человек из 11 стран с аудиторией в соцсетях не менее 300 тысяч подписчиков и охватом не менее 500 тысяч пользователей.

Многие блогеры и журналисты сами предлагают сотрудничество и хотят посетить Алматы, продолжил спикер.

- Многие блогеры и тревел-журналисты сами хотят к нам приехать. Они просят нас помочь с гостиницей, транспортом и обеспечить доступ к каким-либо объектам. К примеру, недавно к нам приехала компания, которая снимает программу «Орел и решка». Их представители нам написали, что хотят сами приехать, и просили помочь с некоторыми организационными вопросами. Мы их свозили по нашим ресторанам, показали достопримечательности, при этом из бюджета не потратили ни копейки. Они сняли нам контент, видеоблог. Также планируют сделать мини-фильм. Кроме того, к нам приехала одна малазийская кинокомпания, которая сейчас снимает молодежный фильм. Съемки уже на стадии завершения. Они сами к нам обратились, написали письмо с просьбой помочь с административными вопросами. Они хотели побывать в Чарынском каньоне, на Кольсайских озерах. Мы обратились к нашим партнерам, чтобы они предоставили бесплатный доступ к съемкам. Практически во всех случаях наши партнеры соглашаются на такие услуги. Но некоторые могут просить деньги, - отметил Руслан Жанабаев.

Приглашение туроператоров

- Мы также хотим пригласить туроператоров. Расскажем им о нашем мегаполисе и покажем наши достопримечательности. Хотим, чтобы они сами воочию увидели нашу красивую природу и почувствовали атмосферу, наше гостеприимство, познакомились с нашей культурой. Тогда они могут уже предложить своим клиентам посетить наш город, могут организовать туры. Мы сейчас над этим работаем. Хотим, чтобы с нами сотрудничали не только блогеры, но и туроператоры, потому что они тоже могут привлечь большое количество туристов. К примеру, один туроператор может за один раз привезти минимум 50 человек. А один турист в нашем городе в среднем тратит 1500 долларов и проводит около 5 дней, - говорит он.

Руслан Жанабаев считает, что выделенные для блогеров средства окупятся. Они с помощью промокодов и заключенных договоров между туроператорами и туристами могут узнать, сколько людей привлекли благодаря той или иной кампании.

- В прошлом году мы потратили на онлайн-рекламу свыше 60 миллионов тенге и привлекли 20 тысяч туристов. Если умножить эту цифру на 1500 (средний расход одного туриста - 1500 долларов), то выходит большая сумма. В любом случае это инвестиции в нашу экономику, - сказал он.

В прошлом году Алматы посетила команда известного арабо-израильского видеоблогера Нусейра Ясина (Nas Daily) и сняла ролик о самом известном символе города – яблоке. Видео было опубликовано в YouTube, Instagram и TikTok. Общая аудитория проекта составляет более 60 млн пользователей.



Ранее в управлении туризма сообщили, что Алматы привлекает каждого второго иностранного путешественника, прибывшего в Казахстан. По данным Бюро национальной статистики, за 9 месяцев 2023 года общее количество туристов в городе превысило 1,5 млн человек (рост на 17,5%). В том числе на 51,5% возросло число иностранных туристов и составило почти 410 тысяч человек.

Иностранные туристы, которые приезжают в Алматы, в основном пользуются услугами гидов и туроператоров. Они посещают чаще всего такие места, как Медеу, Шымбулак, Кок-Тобе, Кафедральный собор, Центральный государственный музей, Центральную мечеть, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Зеленый базар, Арбат, Центральный Парк культуры и отдыха, Парк Первого Президента, Ботанический сад, Рощу Баума, зоопарк и другие.

В Almaty Tourism Bureau подчеркнули, что весна – ключевой период для мегаполиса. Тенденция 2023 года показывает, что число поисковых запросов по Алматы растет в феврале-марте и достигает пика в апреле, в то время как количество бронирований в этот период остается стабильным и постоянным.