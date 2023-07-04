Приезжают со всего мира - как Алматы стал точкой притяжения для туристов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Туризм в Казахстане с каждым годом стремительно развивается. Число иностранцев, желающих посетить нашу страну, становится все больше. К нам в основном приезжают граждане России, Индии, КНР, Турции, Германии, США. О том, чем привлекателен для них Казахстан, узнавал корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане за шесть месяцев этого года по системе учета туристов e-Qonaq было зарегистрировано 557 тысяч иностранцев. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года нашу страну посетили 144 тысячи туристов из других стран.

Откуда приезжают в Казахстан

В АО «НК «Kazakh Tourism» назвали топ-10 стран, откуда в Казахстан чаще всего приезжают туристы: из России - 218 тысяч человек, из Узбекистана - 142 тысячи, из КНР – 31 тысяча, из Индии – 16 тысяч, из Кыргызстана - 15,8 тысяч, из Таджикистана - 14 тысяч, из Турции - 12,5 тысяч, из Германии - 10 тысяч, из США - 8 тысяч, из Южной Кореи - 6 тысяч.

Также известно, какие регионы Казахстана они больше всего посещают. Так, в топ-10 попали: Алматы – 199 тысяч туристов, Астана – 105 тысяч, Атырауская область – 32,6 тысяч, Алматинская область – 29,5 тысяч, Мангистауская область – 25,6 тысяч, Актюбинская область – 23,2 тысяч, Шымкент – 15,6 тысяч, Акмолинская обл – 15 тысяч, Карагандинская область – 14,6 тысяч, Жамбылская область – 14,5 тысяч. В прошлом году в списке популярных регионов были также Восточно-Казахстанская, Костанайская и Кызылординская области, но в этом году они стали менее привлекательными для иностранцев.

Что думают иностранцы о Казахстане

Иностранные туристы в Казахстане в основном пользуются услугами гидов и туроператоров. Больше всего они посещают Алматы, поскольку это самый крупный город, культурный и исторический центр нашей страны. Ранее мы писали, какие места больше всего посещают отдыхающие и где в Алматы можно приятно провести время.

Наши корреспонденты побывали на высокогорном спортивном комплексе «Медеу» и горном курорте «Шымбулак». Именно здесь летом можно встретить большое количество иностранных граждан по будням.

«Мы специально со своими друзьями прилетели в Алматы из Дохи, чтобы познакомиться с историей и культурой страны. Нас в группе шесть человек, мы побудем здесь пять дней. Успели посетить Кок-Тобе, увидели город с высоты, и нам очень понравилось. Мы заметили, что в Казахстане люди очень добрые и приветливые, также попробовали местную кухню, очень вкусно. Будем теперь смотреть окрестности города - посетим национальные парки, как Чарын, Кольсайские озёра, озеро Иссык», - поделилась впечатлениями туристка по имени Моника.

Менеджер по туризму Валентина Балькебаева, которая сопровождала гостей из Катара, ответила, чем привлекателен Казахстан для них.

«Казахстан на данный момент очень популярное направление среди туристов из Персидского залива. Летом у них очень жарко, поэтому они приезжают к нам, чтобы посмотреть наши горы, подышать свежим воздухом, попробовать нашу кухню, ознакомиться с нашей культурой. Многие из них выбирают Алматы, потому что здесь очень благоприятный климат для них. Сейчас в Казахстан больше приезжают туристы из Катара, ОАЭ, Индии, России, европейских стран. Это все благодаря хорошей рекламе», - рассказала она.

Также мы встретили небольшую группу из ОАЭ и Филиппин.

«В Казахстане мы все впервые, приехали из Дубая. Очень интересная и красивая страна. Мы побывали на Кок-Тобе, Шымбулаке, будем смотреть еще другие достопримечательности. Нам нравится погода - не сильно жарко и не холодно. Нам все нравится», - сказал Кевин из Дубая.

Туристы из Филиппин восхитились красотой Шымбулака. Они заявили, что работают в Кувейте врачами, бухгалтерами, юристами, инженерами.

«Мы все любим путешествовать. Побывали в разных странах мира: Индии, Колумбии, Грузии, Азербайджане, в Европейских странах. Казахстан оказывается очень привлекательное государство, нам очень понравился город Алматы. Мы любим горы, природу, поэтому решили посетить Шымбулак. Поднялись на высоту 3200 метров, вид оттуда действительно завораживает. В целом, в городе очень безопасно, чисто, люди добрые, отзывчивые. Кроме того, здесь очень вкусная еда. Мы счастливы», - ответили туристы.

Эксперты о туристах

Опытный гид-экскурсовод Светлана Алферова отметила, что туристы в Казахстан приезжают со всего мира. Она считает, что бурный рост туристского потока наблюдается после ослабления карантинных мер по коронавирусу.

«Поток иностранцев наблюдается, в частности, в Алматы. Сюда едут туристы со всего мира, больше всего из Китая, Кувейта, ОАЭ, Австралии, Новой Зеландии, европейских стран. Большинство гостей приезжают в Казахстан в первый раз. Их здесь интересует культура, кочевой образ казахского народа, Национальные государственные природные парки, наши горы, озера. Людям на самом деле все интересно - они хотят узнать как образовались эти озера, какая у них глубина, высота, какие рыбы там водятся, каких животных в горах можно встретить. Также они едут за гастрономическими изысками, то есть туристы хотят попробовать необычные местные блюда, спрашивают из чего оно состоит, интересуются ингредиентами. Они с большим удовольствием пробуют нашу национальную кухню», - отметила она.

По ее словам, иностранцы восхищаются гостеприимством казахского народа. Они все отмечают открытость, дружественность, отзывчивость.

Светлана Алферова заметила, что туристы в среднем проводят в Казахстане несколько дней.

«Иногда бывает так, что приезжает делегация на несколько часов. В таком случае они стараются посетить основные достопримечательности города - парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Кафедральный собор, Центральный музей, Центральную мечеть, Медеу, Кок-Тобе. Гости из дальнего зарубежья чаще всего берут туры на несколько дней, но они их совмещают с достопримечательностями не только Казахстана, но и соседних стран: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана», - добавила гид.

Еще один гид-экскурсовод с 10-летним стажем Валентина Добровольская рассказала о большом потоке иностранных туристов. В тот день она сопровождала группу из 35 человек. Все они индусы, проживающие в Дубае.

«Все туристы, которые приезжают в Казахстан, интересуются нашей историей. Они хотят побывать в этноаулах, музеях и поближе познакомиться с нашей культурой, узнать о кочевом образе жизни казахов, об истории Великой Шелковой пути, так как одна из ветвей проходила через Казахстан», - заявила Валентина Добровольская.

Спикер отметила, что руководство страны сейчас уделяет большое внимание на развитие туризма, и, соотвественно, многие начали узнавать о Казахстане. Гид-экскурсовод предполагает, что с такими темпами в 2024 и 2025 годах туристов станет еще больше.

«Сейчас туристические компании также стали активно работать в соцсетях, предлагать свои услуги, стали привлекать туристов разными акциями и программами. Некоторые организовывают авторские туры. Я, к примеру, тоже делаю - вожу туристов в горы, а моя коллега - делает туры в Актау. То есть на рынке появляются новые продукты, нужно какие-то новые фишки придумывать, чтобы завлечь туристов. При этом, очень важно сохранять природу в первозданном виде. Сейчас это очень актуально», - добавила она.

Многие туристы в Казахстан, по наблюдению Валентины, приезжают весной и летом. Она советует многим посмотреть не только Алматы, но и побывать в Мангыстауской и Восточно-Казахстанской областях.

Эксперты в целом считают, что иностранцев в Казахстане привлекает относительно низкие цены на проживание и питание, а также безвизовый режим. Сейчас Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима. В их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие.

В начале года сообщалось, что Казахстан находится в ТОП-10 стран зарубежного рейтинга по доступному отдыху.

Недавно в Министерстве культуры и спорта РК опубликовали рейтинг самых популярных туристических городов Казахстана.