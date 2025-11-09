РУ
    Иностранца в ВКО отправили домой за самовольную добычу полезных ископаемых

    Суд района Улкен Нарын в Восточном Казахстане признал иностранного гражданина виновным в незаконной добыче полезных ископаемых и выдворил за пределы страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным суда, иностранный гражданин ранее уже привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства. На этот раз он был задержан при незаконной добыче полезных ископаемых на территории района.

    — Суд признал иностранного гражданина виновным и назначил ему административный арест сроком на сутки с последующим выдворением за пределы Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе Восточно-Казахстанского областного суда.

    Отмечается, что по аналогичной статье о нарушениях миграционного законодательства рассмотрено 35 дел. В суде подчеркнули, что контроль за соблюдением законов в области добычи полезных ископаемых и миграционного законодательства остаётся строгим, и нарушения будут пресекаться в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что с начала года из Казахстана выдворены 14 тысяч иностранцев.

