    15:00, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Иностранца осудили на 15 лет за попытку ввоза наркотиков в Алматы

    В международном аэропорту Алматы пресечена попытка ввоза особо крупной партии наркотиков, передает агентство Kazinform.

    суд
    Фото: freepik

    Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, иностранец попытался скрыть запрещенные вещества среди личных вещей. Однако скоординированные действия таможенных и правоохранительных органов позволили своевременно выявить и пресечь преступную схему.

    В ходе судебного разбирательства гособвинитель представил исчерпывающий комплекс доказательств, полностью подтверждающих вину подсудимого.

    — Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в надзорном органе. 

    В транспортной прокуратуре подчеркнули, что попытки ввоза наркотиков через воздушные пункты пропуска будут пресекаться жестко. Борьба с наркопреступностью находится под особым надзорным контролем.

    Ранее сообщалось, что в Алматы выявлено 800 онлайн-источников наркосбыта. 

    Теги:
    Борьба с наркотиками Суды Аэропорт Прокуратура Иностранцы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
