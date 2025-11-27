Иностранца осудили на 15 лет за попытку ввоза наркотиков в Алматы

Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, иностранец попытался скрыть запрещенные вещества среди личных вещей. Однако скоординированные действия таможенных и правоохранительных органов позволили своевременно выявить и пресечь преступную схему.

В ходе судебного разбирательства гособвинитель представил исчерпывающий комплекс доказательств, полностью подтверждающих вину подсудимого.

— Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в надзорном органе.

В транспортной прокуратуре подчеркнули, что попытки ввоза наркотиков через воздушные пункты пропуска будут пресекаться жестко. Борьба с наркопреступностью находится под особым надзорным контролем.

Ранее сообщалось, что в Алматы выявлено 800 онлайн-источников наркосбыта.