Около 800 онлайн-источников наркосбыта выявлено в Алматы
В Алматы подвели итоги проекта «Наркостоп», реализованного при поддержке управления молодежной политики города, передает корреспондент агентства Kazinform.
Одним из ключевых направлений стал онлайн-мониторинг запрещенного контента.
— В ходе работы выявлено и заблокировано 797 источников, включая 726 Telegram-каналов и 71 интернет-магазин, распространявших наркотики. Запущена работа над автоматизированной системой мониторинга, — сообщил куратор проекта Нуржан Жакупов.
Также волонтеры закрасили свыше 3 000 наркограффити в городе.
По его словам, была разработана концепция и подробный план мероприятий. Работа велась сразу в четырех специализированных центрах.
Проект организовал регулярные встречи сообществ анонимных зависимых: проведены 28 групп АА (119 человек) и 26 групп для созависимых (145 человек).
В течение года работал Call-центр проекта и телефон доверия, куда поступило 211 обращений. Юридическая группа оказала 468 бесплатных консультаций наркозависимым и их семьям, а также подготовила рекомендации для родителей по раннему выявлению рисков среди подростков.
Исследовательская часть включала анонимный анализ 1 000 молодых людей, находящихся в употреблении, а также аналитический обзор эффективности профилактики синтетических наркотиков. В нем подчеркнута необходимость анонимной межведомственной помощи несовершеннолетним.
Напомним, вчера в Алматы сотрудники спецбатальона задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения. Патрульные остановили автомобиль после того, как поведение водителя показалось им подозрительным. Позже его направили на медицинское освидетельствование.