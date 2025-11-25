Около 800 онлайн-источников наркосбыта выявлено в Алматы

Одним из ключевых направлений стал онлайн-мониторинг запрещенного контента.

— В ходе работы выявлено и заблокировано 797 источников, включая 726 Telegram-каналов и 71 интернет-магазин, распространявших наркотики. Запущена работа над автоматизированной системой мониторинга, — сообщил куратор проекта Нуржан Жакупов.

Фото: РСК Алматы

Также волонтеры закрасили свыше 3 000 наркограффити в городе.

По его словам, была разработана концепция и подробный план мероприятий. Работа велась сразу в четырех специализированных центрах.

Проект организовал регулярные встречи сообществ анонимных зависимых: проведены 28 групп АА (119 человек) и 26 групп для созависимых (145 человек).

В течение года работал Call-центр проекта и телефон доверия, куда поступило 211 обращений. Юридическая группа оказала 468 бесплатных консультаций наркозависимым и их семьям, а также подготовила рекомендации для родителей по раннему выявлению рисков среди подростков.

Исследовательская часть включала анонимный анализ 1 000 молодых людей, находящихся в употреблении, а также аналитический обзор эффективности профилактики синтетических наркотиков. В нем подчеркнута необходимость анонимной межведомственной помощи несовершеннолетним.

Напомним, вчера в Алматы сотрудники спецбатальона задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения. Патрульные остановили автомобиль после того, как поведение водителя показалось им подозрительным. Позже его направили на медицинское освидетельствование.



