США планируют проверять соцсети иностранных туристов
Администрация президента США Дональда Трампа планирует обязать всех иностранных туристов предоставлять данные о своей активности в социальных сетях за последние пять лет для въезда в страну, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Согласно уведомлению Таможенно-пограничной службы США, эти данные будут «обязательными» для всех въезжающих в страну, даже гражданам Великобритании и Германии, которым не требуются визы для въезда в США.
Помимо истории в социальных сетях, Таможенно-пограничная служба США добавит новые поля для сбора данных, в том числе адреса электронной почты и номера телефонов, которые использовались в течение последних пяти лет, а также адреса и имена членов семьи, говорится в уведомлении.
В июне Государственный департамент объявил, что от людей, желающих получить определенные типы виз для въезда в США, требуется сделать свои профили в социальных сетях общедоступными.
Правозащитная организация Electronic Frontier Foundation назвала этот шаг беспрецедентным и заявила, что ограничения в США направлены на «слежку и подавление активности иностранных студентов в социальных сетях».
Ранее сообщалось, что США начинают пересмотр дел обладателей грин-карт из 19 стран.
Мы также писали, что США сокращают срок разрешения на работу иностранцам.