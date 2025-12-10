РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:24, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    США планируют проверять соцсети иностранных туристов

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует обязать всех иностранных туристов предоставлять данные о своей активности в социальных сетях за последние пять лет для въезда в страну, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Иностранных туристов в США могут обязать предоставлять данные из соцсетей
    Фото: americanimmigrationcouncil.org

    Согласно уведомлению Таможенно-пограничной службы США, эти данные будут «обязательными» для всех въезжающих в страну, даже гражданам Великобритании и Германии, которым не требуются визы для въезда в США.

    Помимо истории в социальных сетях, Таможенно-пограничная служба США добавит новые поля для сбора данных, в том числе адреса электронной почты и номера телефонов, которые использовались в течение последних пяти лет, а также адреса и имена членов семьи, говорится в уведомлении.

    В июне Государственный департамент объявил, что от людей, желающих получить определенные типы виз для въезда в США, требуется сделать свои профили в социальных сетях общедоступными.

    Правозащитная организация Electronic Frontier Foundation назвала этот шаг беспрецедентным и заявила, что ограничения в США направлены на «слежку и подавление активности иностранных студентов в социальных сетях».

    Ранее сообщалось, что США начинают пересмотр дел обладателей грин-карт из 19 стран.

    Мы также писали, что США сокращают срок разрешения на работу иностранцам. 

    Рустем Кожыбаев
    Автор
