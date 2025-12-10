США планируют проверять соцсети иностранных туристов

Согласно уведомлению Таможенно-пограничной службы США, эти данные будут «обязательными» для всех въезжающих в страну, даже гражданам Великобритании и Германии, которым не требуются визы для въезда в США.

Помимо истории в социальных сетях, Таможенно-пограничная служба США добавит новые поля для сбора данных, в том числе адреса электронной почты и номера телефонов, которые использовались в течение последних пяти лет, а также адреса и имена членов семьи, говорится в уведомлении.

В июне Государственный департамент объявил, что от людей, желающих получить определенные типы виз для въезда в США, требуется сделать свои профили в социальных сетях общедоступными.

Правозащитная организация Electronic Frontier Foundation назвала этот шаг беспрецедентным и заявила, что ограничения в США направлены на «слежку и подавление активности иностранных студентов в социальных сетях».

