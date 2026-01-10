Информацию о списании кредитов в банках Казахстана опровергли в АРРФР

— Просим не доверять недостоверной информации, использовать официальные источники информации, а также рекомендуем не обращаться за помощью к разного рода посредникам. Напомним, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

В АРРФР отметили, что на сегодня в Казахстане действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.

Также добавили, что более подробную информацию о механизме можно получить на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

