    14:58, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Информацию о списании кредитов в банках Казахстана опровергли в АРРФР

    В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что распространяющаяся в социальных сетях информация о списании кредитов в банках второго уровня не соответствует действительности, передает агентство Kazinform.

    В WhatsApp распространяют фейк от департамента юстиции Павлодарской области
    Фото: stopfake.kz

    — Просим не доверять недостоверной информации, использовать официальные источники информации, а также рекомендуем не обращаться за помощью к разного рода посредникам. Напомним, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

    В АРРФР отметили, что на сегодня в Казахстане действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.

    Также добавили, что более подробную информацию о механизме можно получить  на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

    Ранее Минздрав Казахстана опроверг фейки о «вредных вакцинах».

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
