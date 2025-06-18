Информацию о массовой гибели скота опроверг акимат Туркестанской области

В настоящее время ситуация с кормовой базой находится под контролем.

— Данные о засухе также искажены. Несмотря на аномальную жару в начале июня, на большей части сельскохозяйственных угодий сохраняется достаточный уровень влаги, особенно в районах, где применяется капельное и подземное орошение. Органы акимата совместно с фермерами заблаговременно приняли меры по диверсификации источников полива и заготовке сена, — сообщили в акимате.

По ситуации с саранчой: в рамках республиканского плана уже обработано более 700 тыс. гектаров территории Туркестанской области. Мониторинг и борьба с вредителями продолжаются. В ведомстве отметили, что распространяемые в социальных сетях видеоматериалы о якобы «массовом нашествии» не отражают реального положения дел и, в большинстве случаев, сняты в других регионах страны или даже за рубежом.

— Местные органы власти находятся в постоянном диалоге с фермерами. По каждому конкретному обращению граждан проводятся выезды, фиксируются запросы и, при необходимости, оказывается помощь — в том числе через предоставление альтернативных пастбищ, организацию точек продажи сена по фиксированным ценам, логистическую поддержку и другие меры, — говорится в сообщении акимата Туркестанской области.

Региональные власти предупредили, что распространение непроверенной информации наносит ущерб репутации региона, провоцирует социальную напряженность и дезориентирует фермеров. А также призвали СМИ опираться исключительно на официальные источники и проверенные данные.

Ранее мы писали, что в Казахстане в 2025 году на кредитование сельхоз проектов предусмотрено 50 млрд тенге.