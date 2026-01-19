Информацию о готовящихся атаках на школы опровергли в полиции Алматы

Как сообщили в департаменте полиции, данные сообщения не соответствуют действительности и являются фейковыми.

— В настоящее время обстановка в учебных заведениях города находится под контролем. Полиция и другие оперативные службы работают в усиленном режиме, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и педагогов, — отметили в пресс-службе ДП.

По факту распространения ложной информации начаты оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются автор и источник фейкового сообщения. Лицо, причастное к его распространению, будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В полиции призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять исключительно официальным источникам информации — сообщениям государственных органов и правоохранительных структур.

Отмечается, что распространение заведомо ложных сведений, особенно касающихся безопасности детей, является серьезным правонарушением и влечет за собой ответственность.

Ранее неизвестные также пугали родителей, школьников и педагогов о планируемых массовые убийствах в учебных заведениях в Шымкенте, в полиции опровергли информацию.