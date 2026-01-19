РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:06, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Информацию о готовящихся атаках на школы опровергли в полиции Алматы

    В полиции Алматы опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы готовящихся террористических актах в ряде школ, передает агентство Kazinform.

    школа
    Фото: pixabay.com

    Как сообщили в департаменте полиции, данные сообщения не соответствуют действительности и являются фейковыми.

    — В настоящее время обстановка в учебных заведениях города находится под контролем. Полиция и другие оперативные службы работают в усиленном режиме, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и педагогов, — отметили в пресс-службе ДП.

    По факту распространения ложной информации начаты оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются автор и источник фейкового сообщения. Лицо, причастное к его распространению, будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    В полиции призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять исключительно официальным источникам информации — сообщениям государственных органов и правоохранительных структур.

    Отмечается, что распространение заведомо ложных сведений, особенно касающихся безопасности детей, является серьезным правонарушением и влечет за собой ответственность.

    Ранее неизвестные также пугали родителей, школьников и педагогов о планируемых массовые убийствах в учебных заведениях в Шымкенте, в полиции опровергли информацию. 

    Теги:
    Фейки Полиция Алматы Происшествия школа
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают