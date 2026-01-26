Индекс роста цен на социальные продукты в Казахстане остался на нуле

Средний индекс роста цен на социальные продукты питания за неделю остался на нуле, отмечалось на совещании.

Снижение цен зафиксировано на яблоки (-2,1%), огурцы и лук (-1,3%), чай (-0,9%), рыбу и мясо кур — (-0,6%) и другие продукты питания.

Сохраняется волатильность цен на другие социальные овощи, что обусловлено сезонным фактором.

— Помимо других принятых мер для обеспечения поставок раннего урожая Министерство торговли и интеграции инициировало вынести на Совет ЕЭК предложение об установлении беспошлинного ввоза овощей из третьих стран с апреля по июнь текущего года, — доложила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

В ходе совещания вице-премьер отдельно заслушал заместителей акимов Астаны и Алматы о текущей ценовой и экономической ситуации в регионах.

В столице сохраняется устойчивая тенденция к замедлению продуктовой инфляции. По итогам 2025 года средний индекс цен на социальные продукты питания составил 107,4%, что является одним из наиболее стабильных показателей по стране.

Сдерживать рост цен удается за счет своевременной контрактации продовольственных товаров. Реализация продукции осуществляется через свыше 180 торговых точек столицы. С крупными торговыми сетями заключены соглашения о сдерживании торговой надбавки на социально значимые товары. Параллельно ведется работа по выявлению посреднических схем ценообразования и развитию ярмарочной торговли.

В 2026 году в Астане планируется проведение более 300 ярмарок выходного дня. В целом по стране — порядка 10 тысяч ярмарок.

В Алматы по итогам 2025 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 8,9%, с начала текущего — 0,2%.

Отмечено, что цены на основные виды мясной и молочной продукции сохраняются стабильными, зафиксировано снижение стоимости мяса кур и отдельных молочных товаров.

Рост цен в основном пришелся на отдельные виды овощей и бакалейной продукции, при этом стоимость капусты и гречневой крупы в Алматы остается ниже средних показателей по стране.

Для дальнейшей стабилизации цен усилена работа по прямым поставкам, расширению масштаба ярмарок выходного дня и ежедневному мониторингу цен в торговых сетях и на рынках города.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил территориальным департаментам торговли и защиты прав потребителей усилить работу в регионах и активизировать проверки соблюдения предельной торговой надбавки на социально значимые продукты питания.

Ранее в акимате Астаны пояснили, что нельзя включать в торговую надбавку на социальные продукты.

Напомним, в Казахстане обновили правила мониторинга продовольственной безопасности.