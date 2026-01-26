Индекс роста цен на социальные продукты в Казахстане остался на нуле
Ситуацию с ценами на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю рассмотрели на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
Средний индекс роста цен на социальные продукты питания за неделю остался на нуле, отмечалось на совещании.
Снижение цен зафиксировано на яблоки (-2,1%), огурцы и лук (-1,3%), чай (-0,9%), рыбу и мясо кур — (-0,6%) и другие продукты питания.
Сохраняется волатильность цен на другие социальные овощи, что обусловлено сезонным фактором.
— Помимо других принятых мер для обеспечения поставок раннего урожая Министерство торговли и интеграции инициировало вынести на Совет ЕЭК предложение об установлении беспошлинного ввоза овощей из третьих стран с апреля по июнь текущего года, — доложила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.
В ходе совещания вице-премьер отдельно заслушал заместителей акимов Астаны и Алматы о текущей ценовой и экономической ситуации в регионах.
В столице сохраняется устойчивая тенденция к замедлению продуктовой инфляции. По итогам 2025 года средний индекс цен на социальные продукты питания составил 107,4%, что является одним из наиболее стабильных показателей по стране.
Сдерживать рост цен удается за счет своевременной контрактации продовольственных товаров. Реализация продукции осуществляется через свыше 180 торговых точек столицы. С крупными торговыми сетями заключены соглашения о сдерживании торговой надбавки на социально значимые товары. Параллельно ведется работа по выявлению посреднических схем ценообразования и развитию ярмарочной торговли.
В 2026 году в Астане планируется проведение более 300 ярмарок выходного дня. В целом по стране — порядка 10 тысяч ярмарок.
В Алматы по итогам 2025 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 8,9%, с начала текущего — 0,2%.
Отмечено, что цены на основные виды мясной и молочной продукции сохраняются стабильными, зафиксировано снижение стоимости мяса кур и отдельных молочных товаров.
Рост цен в основном пришелся на отдельные виды овощей и бакалейной продукции, при этом стоимость капусты и гречневой крупы в Алматы остается ниже средних показателей по стране.
Для дальнейшей стабилизации цен усилена работа по прямым поставкам, расширению масштаба ярмарок выходного дня и ежедневному мониторингу цен в торговых сетях и на рынках города.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил территориальным департаментам торговли и защиты прав потребителей усилить работу в регионах и активизировать проверки соблюдения предельной торговой надбавки на социально значимые продукты питания.
Ранее в акимате Астаны пояснили, что нельзя включать в торговую надбавку на социальные продукты.
Напомним, в Казахстане обновили правила мониторинга продовольственной безопасности.